Как уничтожить село? Минсельхоз знает ответ

Председатель Ассоциации «Фермеры Русского Севера» Михаил Силантьев проанализировал плачевную ситуацию с исходом сельского населения как по всей России в целом, так и в Архангельской области в частности:

- Рассматривать сельское хозяйство в отрыве от развития сельских территорий нельзя - но у нас это именно так. МинСельХоз РФ интересуется только показателями своей отрасли, а как там дела на селе, его не интересует. Да, ввели недавно госпрограмму "развития сельских территорий". Но по ней в основном финансируют не то, что требуется жителям, а то, на что чиновники подготовили документы. А это очень часто совершенно разные вещи...

В итоге, что мы видим - на селе жить "не престижно", "не перспективно", и в результате деревни пустеют, молодёжи там уже нет - работать на предприятиях некому. Но причина не в том, что все вдруг захотели каких-то "благ цивилизации" в виде круглосуточных магазинов, проживания в небоскрёбах-человейниках и прочих "прелестях" городов. Причина в том, что работы на селе практически нет, либо же там нужны неквалифицированные кадры "за 3 копейки".

Да, государство по линии того же МСХ РФ выделяет миллиарды на развитие отрасли. Но куда они идут? На строительство всё новых мега-ферм в пресловутых агрохолдингах. Там почти всё роботизировано и работников нужно мало, а количественные показатели производства громадны.

Но это и является главной опасностью - ведь такие мега-комплексы (а на их поддержку идёт порядка 90-95% всех средств сельского хозяйства страны), во-первых, очень дороги и при строительстве, и при эксплуатации, во-вторых, они зависят от импортных поставок запчастей, кормов, животных, семян и пр., в третьих, они экологически опасны. Ну и самое главное - каждый такой холдинг уничтожает весь малый сельских бизнес в радиусе сотен км вокруг себя. Понятно, что на этих крупных холдингах на работу берут в основном жителей малой Азии - им можно платить поменьше и требований у них совсем немного, в отличие от местного населения...

При этом местные органы власти всё время в нищете - налоговой базы у них нет! Малый сельский бизнес уничтожен, а именно он всегда был основой бюджетов. Ведь именно малые фермеры и другие сельские производители всегда были основными работодателями на селе, они же платили налоги на имущество, снабжали всех качественными продуктами - часто в кредит.

Но сегодня их уничтожил МСХ РФ, создав условия, при которых они не могут конкурировать с крупными холдингами, сидящими на гигантской господдержке! Даже несмотря на то, что, как это ни странно, рентабельность, качество и налоговая отдача от малых фермеров всегда выше, чем у крупного агробизнеса. Но всё решают миллиарды господдержки и специальные запретительные меры на работу малых предпринимателей, на реализацию их продукции и пр.

Смешно сказать, но, если посмотреть объективно, то найти фермера, который сегодня ещё работает и при этом соблюдает все требования Российского законодательства - невозможно! Всё заточено против него - чтобы крупным агрохолдингам было больше жизненного пространства...

Какие рабочие места сегодня имеются на сельских территориях? Ответ на это может дать налоговая, проанализировав данные по плательщикам НДФЛ (основного бюджетообразующего налога местных бюджетов). Данные эти известны, кроме бюджетников - врачей, учителей, чиновников и др получающих свои зарплаты из бюджета - на селе практически никого нет! А, значит, и создавать продукцию, зарабатывать, строить, производить… там некому! Вот и причина того, что люди оттуда уезжают - нет малого бизнеса - нет рабочих мест - нет молодёжи - а там и бюджетников за ненадобностью сокращают, и такое село ликвидируется. А рядом стоит мега-холдинг, потребляющий миллиарды господдержки, но который в местные бюджеты вообще практически ничего не даёт, плюс на котором работают в основном сезонные рабочие из сопредельных стран. Что также не даёт территории НИЧЕГО...

Уже более 30 лет Ассоциация Фермеров страны доказывает властям всех уровней, что такое положение дел недопустимо. Но логика чиновников проста - помогать миллионам фермеров сложно, а десятку-другому агрохолдингов проще. И неважно, что даже в таких условиях фермеры до сих пор производят около 40% всего сельхозпродукта страны, получая менее 5% средств господдержки.

Представляете, сколько бы у нас было фермеров, сельхозпродукции, новых рабочих мест и налогов в муниципалитетах, если бы ситуация была бы другой??? Да большинство молодых людей из городов вернулась бы в сёла - если бы там появились высокооплачиваемые рабочие места! При этом уровень зарплат на селе вырос бы значительно - ведь сегодня он сдерживается искусственно этими же самыми агрохолдингами. Да и иностранные рабочие нам бы уже не понадобились - живя на селе и имея хорошую работу страна и собственное население бы увеличила! Ведь до сих пор практически все наши фермеры - многодетные. На селе иначе никак в отличие от городов...

Сделать это возможно, вот только преодолеть связку олигархов-владельцев агрохолдингов с чиновниками нам не под силу... А до тех, кто может принять такие решения и заставить власти поменять ситуацию, наши слова не доходят.

Сейчас уже руководство МСХ РФ озвучивают свои решения по исправлению ситуации - вместо иностранной рабсилы они планируют использовать труд заключённых, потом армию, наверное, привлекут на эти работы, заставят студентов и школьников ездить "на уборку картошки"...

Всё это уже было и всё уже показало бесполезность таких выходов. Собственный же дореволюционный опыт, по которому до сих пор живут все сельские территории мира - упор на малый сельский бизнес и сельхозкооперацию - власти брать за образец не желают...