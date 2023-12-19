Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

В стране Великих грез

Я никогда не считал себя большим специалистом в поэзии, но всегда с каким-то трепетом относился к людям, которые умеют писать стихи, особенно хорошие, а они видны сразу.  

Хочу представить стихи хорошего архангельского поэта Владимира Чернокова, писателя из глубины Онежского края, из посёлка Липаково Плесецкого района, члена Союза писателей России.

В далёкие 80 е мы весте с ним ездили на рыбалку в посёлок Солза, что в 30 километрах от Липаково,  где и обнаружили «забытую» деревеньку «бандеровцев» (  http://rusnord.ru/hot/55160-kak-denacificirovali-banderovcev-na-russkom-severe.html ).

Владимир Александрович родился в знаменитой деревеньки Черноково, где когда то родился и жил писатель Михаил Черноков, про которого я  писал, и от которой остался только один дом – это дом Володи Чернокова (https://rusnord.ru/hot/56500-mihail-chernokov-pisatel-s-cherdaka.html#). Всё это наложило отпечаток на его творчество – любовь к родному краю и красоте Русского севера. 

Особенно я хочу отметить его обострённое чувство социальной справедливости, которое абсолютно далёко от всякой политики, но очень личное, народное, я бы даже сказал «некрасовское», болезненное от такой несправедливости нашего бытия.

 

 

Михаил Скоморохов, специально для «Rusnord»

 В стране Великих грез

 Владимир Черноков

На запад от востока раскинулась она,
 могучая, Великая, любимая страна,
 от края и до края весь горизонт родной,
 люблю тебя Россия всей русскою душой.

 Кто в ней живёт и празднует всем горе не беда,
 народом честным, праведным населена века,
 своей Отчизне Матери поклоны отдают,
 а честь, свое достоинство с рождения берегут.

 Такое уважение сыскали сыновья,
 отцы родные, деды и прадеды тогда,
 с ней матери познали и дочерям своим
 с надеждой передали  хранить устой семьи.

 Так жили до свершения, пред Богом и Отцом
 открылись прегрешения кто царствует тайком,
 пред Господом все равные, но это не они,
 границ своих не ведают, мошной всегда сильны.

 Не в золоте богатство, а духом и душой,
 народ живет и празднует хоть в суете земной,
 с делами только справится и радость в тот же миг,
 он солнышку поклонится и с верой будет жить.

 Да, в мире нет спокойствия и тучи над страной
 хотелось понимания, что делают с тобой,
 законов напридумано, узнать не сможешь так,
 что думает, кто властвует, чиновник иль дурак.

 И вот оно свершение случилось, пожинай,
 в стране родной, любимой всему купи - продай,
 живется им красиво и знают лишь они
 с законами свобода пришла для нас одних.

 В стране сейчас не ведают кто лучше всех живет,
 барин это или князь, деньги есть то с ними власть,
 знают местные чины, что главенствуют они.
 им законы не указ, их свобода это власть.

 И вещают так народу выше прав свою свободу.
 простой люд её боится, без предел там, не пробиться,
 с верой  лучше жить хотели, да в правах и пролетели,
 а законы нужно знать как чиновников менять.

 Дума думает годами, чтоб придумать поскорей,
 не хватает лишь желаний жизнь отладить для людей,
 одна упряжь тянет в воду, а другая тянет взад,
 третья вверх летит годами и командует всем так.

 Под началом всех единым, все смиренны перед ней,
 только слышно, завтра будет лучше нашей жизни всей
 и гремят по Сми вещания от восхода целый день,
 приложили все старания навести тень на плетень.

 Всех от Истины уводят, что готовят для кого,
 превосходство иль свободу от "Игила"* своего,
 не жалеют капитала, чтоб Россия процветала,
 да забыли об одном как живет народ кругом.

 А в глубинках жизнь убога начиная от порога,
 ни ремонтов, ни заслуг, вымирают, гибнут вдруг.
 Вот и горечь, и обида где ж Великая Россия,
 кто заступится за нас, в меньшинстве, не высший класс.

 Кто желает обратиться, челобитную послать,
 тот не сможет сам пробиться сквозь чиновников капкан,
 загрызут или замнут, в заблуждение введут
 и тихонько тянут время, чтоб закончилось их бремя.

 Перестройку прекратили, все народ кого то ждет
 и не может сам решиться знать законы, чтоб был толк,
 лучше снова выживать и молиться Богу,
 в суете вся жизнь пройдет, но не будет проку.

 Много шума в СМИ и прессе кто виновен, кто правей,
 виноват наверно Пушкин, не живёт средь наших дней,
 Дядя СЭМ и баба Нюся перебранку все ведут,
 от того и гибнут люди, что своих не признают.

 А когда весь Мир проснется и глаза откроют все,
 тогда будет Жизнь под солнцем, расприй НЕТ и НЕТ войне.
 Вот и критика идет, с нею справится народ
 обуздать тот беспредел, что давно всем надоел.

 Президент страны Великой, Вам дана пред Богом власть,
 эти трудности поймите, поглядите жизнь у нас.
 Как законы исполняют, Конституцию РФ,
 нарушения скрывают о правах в родной земле.

 Двадцать первый век по праву, век огромных перемен,
 а в стране забыты люди, не нужны наверно всем.
 Наш Единый мир под солнцем, радость, счастье всем несет,
 а реальность заставляет лишь мечтать во сне своем.

"Автор: Владимир Черноков".
 Член Российского Союза писателей.

(фото с https://sun9-45.userapi.com

*"Игил" - запрещенная на территории РФ террористическая организация

29 январь 10:00 | : Горячая тема / Культура

Главные новости


Песни без слов. Эйтор Вилла-Лобос
Вечно не живой

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Январь 2024 (292)
Декабрь 2023 (318)
Ноябрь 2023 (335)
Октябрь 2023 (324)
Сентябрь 2023 (320)
Август 2023 (325)



Деньги


все материалы
«    Январь 2024    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20