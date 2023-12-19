Я никогда не считал себя большим специалистом в поэзии, но всегда с каким-то трепетом относился к людям, которые умеют писать стихи, особенно хорошие, а они видны сразу.

Хочу представить стихи хорошего архангельского поэта Владимира Чернокова, писателя из глубины Онежского края, из посёлка Липаково Плесецкого района, члена Союза писателей России.

В далёкие 80 е мы весте с ним ездили на рыбалку в посёлок Солза, что в 30 километрах от Липаково, где и обнаружили «забытую» деревеньку «бандеровцев» ( http://rusnord.ru/hot/55160-kak-denacificirovali-banderovcev-na-russkom-severe.html ).

Владимир Александрович родился в знаменитой деревеньки Черноково, где когда то родился и жил писатель Михаил Черноков, про которого я писал, и от которой остался только один дом – это дом Володи Чернокова (https://rusnord.ru/hot/56500-mihail-chernokov-pisatel-s-cherdaka.html#). Всё это наложило отпечаток на его творчество – любовь к родному краю и красоте Русского севера.

Особенно я хочу отметить его обострённое чувство социальной справедливости, которое абсолютно далёко от всякой политики, но очень личное, народное, я бы даже сказал «некрасовское», болезненное от такой несправедливости нашего бытия.

Михаил Скоморохов, специально для «Rusnord»

В стране Великих грез

Владимир Черноков

На запад от востока раскинулась она,

могучая, Великая, любимая страна,

от края и до края весь горизонт родной,

люблю тебя Россия всей русскою душой.



Кто в ней живёт и празднует всем горе не беда,

народом честным, праведным населена века,

своей Отчизне Матери поклоны отдают,

а честь, свое достоинство с рождения берегут.



Такое уважение сыскали сыновья,

отцы родные, деды и прадеды тогда,

с ней матери познали и дочерям своим

с надеждой передали хранить устой семьи.



Так жили до свершения, пред Богом и Отцом

открылись прегрешения кто царствует тайком,

пред Господом все равные, но это не они,

границ своих не ведают, мошной всегда сильны.



Не в золоте богатство, а духом и душой,

народ живет и празднует хоть в суете земной,

с делами только справится и радость в тот же миг,

он солнышку поклонится и с верой будет жить.



Да, в мире нет спокойствия и тучи над страной

хотелось понимания, что делают с тобой,

законов напридумано, узнать не сможешь так,

что думает, кто властвует, чиновник иль дурак.



И вот оно свершение случилось, пожинай,

в стране родной, любимой всему купи - продай,

живется им красиво и знают лишь они

с законами свобода пришла для нас одних.



В стране сейчас не ведают кто лучше всех живет,

барин это или князь, деньги есть то с ними власть,

знают местные чины, что главенствуют они.

им законы не указ, их свобода это власть.



И вещают так народу выше прав свою свободу.

простой люд её боится, без предел там, не пробиться,

с верой лучше жить хотели, да в правах и пролетели,

а законы нужно знать как чиновников менять.



Дума думает годами, чтоб придумать поскорей,

не хватает лишь желаний жизнь отладить для людей,

одна упряжь тянет в воду, а другая тянет взад,

третья вверх летит годами и командует всем так.



Под началом всех единым, все смиренны перед ней,

только слышно, завтра будет лучше нашей жизни всей

и гремят по Сми вещания от восхода целый день,

приложили все старания навести тень на плетень.



Всех от Истины уводят, что готовят для кого,

превосходство иль свободу от "Игила"* своего,

не жалеют капитала, чтоб Россия процветала,

да забыли об одном как живет народ кругом.



А в глубинках жизнь убога начиная от порога,

ни ремонтов, ни заслуг, вымирают, гибнут вдруг.

Вот и горечь, и обида где ж Великая Россия,

кто заступится за нас, в меньшинстве, не высший класс.



Кто желает обратиться, челобитную послать,

тот не сможет сам пробиться сквозь чиновников капкан,

загрызут или замнут, в заблуждение введут

и тихонько тянут время, чтоб закончилось их бремя.



Перестройку прекратили, все народ кого то ждет

и не может сам решиться знать законы, чтоб был толк,

лучше снова выживать и молиться Богу,

в суете вся жизнь пройдет, но не будет проку.



Много шума в СМИ и прессе кто виновен, кто правей,

виноват наверно Пушкин, не живёт средь наших дней,

Дядя СЭМ и баба Нюся перебранку все ведут,

от того и гибнут люди, что своих не признают.



А когда весь Мир проснется и глаза откроют все,

тогда будет Жизнь под солнцем, расприй НЕТ и НЕТ войне.

Вот и критика идет, с нею справится народ

обуздать тот беспредел, что давно всем надоел.



Президент страны Великой, Вам дана пред Богом власть,

эти трудности поймите, поглядите жизнь у нас.

Как законы исполняют, Конституцию РФ,

нарушения скрывают о правах в родной земле.



Двадцать первый век по праву, век огромных перемен,

а в стране забыты люди, не нужны наверно всем.

Наш Единый мир под солнцем, радость, счастье всем несет,

а реальность заставляет лишь мечтать во сне своем.



"Автор: Владимир Черноков".

Член Российского Союза писателей.

(фото с https://sun9-45.userapi.com)

*"Игил" - запрещенная на территории РФ террористическая организация