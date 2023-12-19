Я никогда не считал себя большим специалистом в поэзии, но всегда с каким-то трепетом относился к людям, которые умеют писать стихи, особенно хорошие, а они видны сразу.
Хочу представить стихи хорошего архангельского поэта Владимира Чернокова, писателя из глубины Онежского края, из посёлка Липаково Плесецкого района, члена Союза писателей России.
В далёкие 80 е мы весте с ним ездили на рыбалку в посёлок Солза, что в 30 километрах от Липаково, где и обнаружили «забытую» деревеньку «бандеровцев» ( http://rusnord.ru/hot/55160-kak-denacificirovali-banderovcev-na-russkom-severe.html ).
Владимир Александрович родился в знаменитой деревеньки Черноково, где когда то родился и жил писатель Михаил Черноков, про которого я писал, и от которой остался только один дом – это дом Володи Чернокова (https://rusnord.ru/hot/56500-mihail-chernokov-pisatel-s-cherdaka.html#). Всё это наложило отпечаток на его творчество – любовь к родному краю и красоте Русского севера.
Особенно я хочу отметить его обострённое чувство социальной справедливости, которое абсолютно далёко от всякой политики, но очень личное, народное, я бы даже сказал «некрасовское», болезненное от такой несправедливости нашего бытия.
Михаил Скоморохов, специально для «Rusnord»
В стране Великих грез
На запад от востока раскинулась она,
могучая, Великая, любимая страна,
от края и до края весь горизонт родной,
люблю тебя Россия всей русскою душой.
Кто в ней живёт и празднует всем горе не беда,
народом честным, праведным населена века,
своей Отчизне Матери поклоны отдают,
а честь, свое достоинство с рождения берегут.
Такое уважение сыскали сыновья,
отцы родные, деды и прадеды тогда,
с ней матери познали и дочерям своим
с надеждой передали хранить устой семьи.
Так жили до свершения, пред Богом и Отцом
открылись прегрешения кто царствует тайком,
пред Господом все равные, но это не они,
границ своих не ведают, мошной всегда сильны.
Не в золоте богатство, а духом и душой,
народ живет и празднует хоть в суете земной,
с делами только справится и радость в тот же миг,
он солнышку поклонится и с верой будет жить.
Да, в мире нет спокойствия и тучи над страной
хотелось понимания, что делают с тобой,
законов напридумано, узнать не сможешь так,
что думает, кто властвует, чиновник иль дурак.
И вот оно свершение случилось, пожинай,
в стране родной, любимой всему купи - продай,
живется им красиво и знают лишь они
с законами свобода пришла для нас одних.
В стране сейчас не ведают кто лучше всех живет,
барин это или князь, деньги есть то с ними власть,
знают местные чины, что главенствуют они.
им законы не указ, их свобода это власть.
И вещают так народу выше прав свою свободу.
простой люд её боится, без предел там, не пробиться,
с верой лучше жить хотели, да в правах и пролетели,
а законы нужно знать как чиновников менять.
Дума думает годами, чтоб придумать поскорей,
не хватает лишь желаний жизнь отладить для людей,
одна упряжь тянет в воду, а другая тянет взад,
третья вверх летит годами и командует всем так.
Под началом всех единым, все смиренны перед ней,
только слышно, завтра будет лучше нашей жизни всей
и гремят по Сми вещания от восхода целый день,
приложили все старания навести тень на плетень.
Всех от Истины уводят, что готовят для кого,
превосходство иль свободу от "Игила"* своего,
не жалеют капитала, чтоб Россия процветала,
да забыли об одном как живет народ кругом.
А в глубинках жизнь убога начиная от порога,
ни ремонтов, ни заслуг, вымирают, гибнут вдруг.
Вот и горечь, и обида где ж Великая Россия,
кто заступится за нас, в меньшинстве, не высший класс.
Кто желает обратиться, челобитную послать,
тот не сможет сам пробиться сквозь чиновников капкан,
загрызут или замнут, в заблуждение введут
и тихонько тянут время, чтоб закончилось их бремя.
Перестройку прекратили, все народ кого то ждет
и не может сам решиться знать законы, чтоб был толк,
лучше снова выживать и молиться Богу,
в суете вся жизнь пройдет, но не будет проку.
Много шума в СМИ и прессе кто виновен, кто правей,
виноват наверно Пушкин, не живёт средь наших дней,
Дядя СЭМ и баба Нюся перебранку все ведут,
от того и гибнут люди, что своих не признают.
А когда весь Мир проснется и глаза откроют все,
тогда будет Жизнь под солнцем, расприй НЕТ и НЕТ войне.
Вот и критика идет, с нею справится народ
обуздать тот беспредел, что давно всем надоел.
Президент страны Великой, Вам дана пред Богом власть,
эти трудности поймите, поглядите жизнь у нас.
Как законы исполняют, Конституцию РФ,
нарушения скрывают о правах в родной земле.
Двадцать первый век по праву, век огромных перемен,
а в стране забыты люди, не нужны наверно всем.
Наш Единый мир под солнцем, радость, счастье всем несет,
а реальность заставляет лишь мечтать во сне своем.
"Автор: Владимир Черноков".
Член Российского Союза писателей.
(фото с https://sun9-45.userapi.com)
*"Игил" - запрещенная на территории РФ террористическая организация