Отдохнувшие и задорные. Депутаты АрхГорДумы за неделю

Первая рабочая неделя в новом году была короче на один день. Тем не менее, народные избранники столицы Поморья бодро включились в процесс.

Как мы сообщали ранее, в минувший вторник спикер городского парламента Иван Воронцов после обильного снегопада проверил качество уборки территорий города от снега. В целом работой «Чистого города» и «Городского благоустройства он остался доволен, однако указал на проблемные места.

Так состояние территорий у кинотеатра «Мир» (до сих пор не имеющего конкретного хозяина) и у Вечного огня было далеко не идеальное. Причина - один из подрядчиков, ответственный за уборку, длительное время не убирал вверенную ему территорию. О чем и написали сразу несколько изданий.

Сведения были донесены до администрации Архангельска, которая провела конкретную работу с исполнителями муниципального заказа. И вот резонанс – в пятницу территория площади была очищена от снега (см. фото внизу). В ближайшее время он будет вывезен на специальный полигон. (Впрочем, редакция задается вопросом – а у самих городских чиновников нет глаз… места-то знаковые и общедоступные).

Еще в прошлом году, благодаря усилиям нынешнего руководителя фракции «Единая Россия» Сергея Чанчикова, детскому саду №174 («Ягодка») были выделены из городского бюджета 1.8 млн рублей на ремонт плавательного бассейна.

В этот четверг состоялось торжественное открытие спортобъекта для самых маленьких, на которое была приглашена вся «команда Фролова». В бассейне установлена новая система непрерывной фильтрации воды, которая позволит существенно упростить эксплуатацию его эксплуатацию. Для очистки воды от примесей смонтирована песочная фильтровальная система. Вода из бассейна при помощи насоса прогоняется через фильтр с песком, тем самым очищаясь. Также за пределами чаши бассейна располагается компенсационная емкость, необходимая для работы фильтровального оборудования.

Радовались дети, их родители, сотрудники дошкольного учреждения. От городского парламента выступила Ольга Шананина:

- Наша команда поддержала программу ремонта бассейна в детских садах Архангельска. Соответствующие средства были предусмотрены в городском бюджете. Учат плаванию воспитанников квалифицированные педагоги, а занятия для детей совершенно бесплатные. В условиях севера плаванье укрепляет здоровье, повышает иммунитет и способствует раннему развитию дошколят.

Все новогодние каникулы городские парламентарии продолжали исполнять заветные мечты маленьких архангелогородцев… та самая «Елка желаний».

Девочка Арина мечтала о гусе-обнимусе, с которым так уютно спать зимой. Мечту исполнил Владимир Хотеновский. По словам парламентария, найти такую птичку было не проще, чем добыть среди зимы аленький цветочек:

- Но всё сложилось. Надеюсь, что встреча Арины с Дедом Морозом укрепит не только ее веру в чудеса, но и в себя и свои возможности. Сияние детских глаз, полных радости, - лучшее тому подтверждение. Ведь главное - чего-то очень сильно захотеть.

А впереди наших депутатов ждут новые хотелки. Серьезные. От взрослых избирателей.