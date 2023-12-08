Глупый пингвин. Назидательный рассказ

Первооткрывателям затонувшего континента Зеландия посвящается

- Папа, а правда, что наши предки жили на континенте, который ушел под воду, - маленький, бойкий и юркий пингвиненок тыкался клювиком в пушистый живот важного папы, который, вальяжно переваливаясь, шел к берегу моря.

Отец мог бы небрежным взмахом крыла отогнать его, чтобы не приставал с вопросами, но тема, которую затронул неразумный птенец, была слишком серьезной для пингвиньего сообщества, чтобы вот так, с ходу, отмахнуться от нее. Как-никак, история их нелетающего племени, которую должен знать каждый уважающий себя пингвин. А уж рассказывать детям о том. откуда есть пошло их племя – моральный долг взрослых пингвинов по отношению к подрастающему поколению.

- Был такой материк, - папа потеребил клювом пух на голове юнца. – Там наши пращуры родились, там они жили в незапамятные времена.

- Там тоже были снег, лед и камни? – вопрошал пингвиненок.

- Там были растения, большие деревья, - ответил отец, все так же, вразвалочку, шествуя к бухточке, которая уже почти очистилась от льда: кончался январь, полярное лето было в самом разгаре.

- А что это такое – «деревья»? – не отставал юнец. – Какие они?

- Как тебе объяснить? – отец остановился и задумался. – Видишь лишайники и мхи на камнях? Так вот, на том затонувшем континенте они были во много раз больше.

- Как больше? – птенец не мог вообразить себе огромный лишайник.

- Выше тебя и меня…

- То есть всю гору покрывали? – птенец указал на cкалу вдали. – От подножия ее и до самой вершины?

- Нет, они росли прямо на земле. А земля никогда не покрывалась снегом. Мне тоже трудно это представить… – отец-пингвин поковырял когтями в оттаявшей каменистой почве, та не поддавалась.

- Вот видишь, неправда все это. Не могут большие растения пробиться через такую землю.

- Там не было ни льда, ни снега, круглый год лето – слегка раздраженно ответил папа сыну. – Потому и росли огромные растения, обитали звери.

- Что-то вроде морских леопардов?

- Нет, сухопутные. Я не могу их себе представить, потому что никогда не встречал.

Сын задумался. Он никогда не видел сухопутных зверей. Ну, кроме тех, что прилетают в Антарктиду в чреве больших птиц. Но это – люди. Это не звери. Они, как и пингвины, ходят на двух лапах. А звери – те, которые живут в море и у которых четыре ласты.

- Папа, отчего же наши предки-пингвины не затонули вместе с тем материком?

- Потому что они плавать умели. И даже летать, как наши близкие родственники, альбатросы и буревестники. Так и добрались до Антарктиды, где тоже не было снега и льда, росли большие деревья и жили сухопутные звери. Память об этом времени передается из поколения в поколение. А потом землю скрыл лед, исчезли леса с их живностью, так предки стали ныряльщиками-рыболовами.

Пингвиненок широко раскрыл глаза. Он не знал истории своего племени.

- А ты знаешь, что пингвины живут не только в Антарктиде, но и на других материках?

У птенца перехватило дыхание. Он ничего не ведал о землях за пределами ледяного континента, тем более о том, что там также живут пингвины.

- Улететь бы туда, в теплые края. Жаль, наши крылья не приспособлены к полету, - выдохнул он. – Вот где настоящая жизнь! Альбатросы бывали, рассказывали.

- А еще там обитают хищные звери, у берегов рыщут страшные акулы, а люди… они не все такие добродушные, как полярники. Жить в тех краях опасно.

- Если все же попытаться улететь туда? И кто сказал, что мы, пингвины не можем летать? Просто они никогда не пробовали это. Расправил крылышки и – вперед, в полет…

Отец хотел возразить птенцу, но тот сорвался с места, и, не обращая внимания на предостерегающие крики папы-пингвина, неуклюже переваливаясь, поспешил к краю обрыва, что нависал над морем.

- Стой! Ты куда? Остановись! – отец устремился за ним, но было поздно. Птенец раскинул крылья, оторвался от обледенелого уступа – и как камень рухнул вниз. И вот уже холодные волны слизывали кровь с безжизненного тельца, а морской леопард, подплыв к нему, хищно облизывался и урчал. Отец пингвиненка скорбно стоял на краю утеса…

- Папа, а правда, что наши предки жили на затонувшем материке Гиперборее? Ведь ты же полярник, и ты должен это знать…

- Читал я о том, сынок. Некоторые авторы так и утверждают.

- А потом, когда он затонул, предки пришли на территорию нынешней России? Тогда вдоволь была зверя и птицы. и земли всем хватало, и климат мягкий, и была светлая, солнечная религия – язычество. Правильно ли я говорю?

- Было такое.

- А что, если попытаться вернуться туда?

Анатолий Беднов