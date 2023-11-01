Кёкенхоф – Королевский парк цветов в Нидерландах

В начале апреля в этом году, решили мы несколько расширить наши путешествия «по родной стране» и посетить рядом находящуюся, дружественную Голландию, или как её ещё называют – нижние земли, Нидерланды.

Нидерланды, официальное название страны, часто называют «Голландией», так как именно провинции Южная и Северная Голландия были самыми развитыми на протяжении всей истории и потому наиболее известными за пределами Нидерландов. По этой причине во многих других странах Голландией ( „Holland“ ) часто называли всю страну.

Нидерла́нды (Короле́вство Нидерла́ндов), государство, состоящее из основной территории в Западной Европе и островов Бонайре, Синт-Эстатиус и Саба в Карибском море (называемых также Карибскими Нидерландами). В Западной Европе территория омывается Северным морем (длина береговой линии — 451 км) и граничит с Германией (577 км) и Бельгией (450 км). Вместе с островами Аруба, Кюрасао и Сант-Мартен, имеющими особый статус (самоуправляемое государственное образование), Нидерланды входят в Короле́вство Нидерла́ндов

Целью нашего посещения в этот раз был Королевский парк цветов, Bloemencorso Bollenstreek, знаменитый на весь мир своими тюльпанами.

Парк расположился в городке Лиссе, находящемся между Амстердамом и Гаагой. Койкенхоф — единственный на планете парк, где можно увидеть 1500 видов разных тюльпанов! Парк открывает свои ворота для всех желающих (которых за сезон бывает больше миллиона человек) с конца марта до начала мая. В один из дней апреля, на который мы к сожалению не попали, здесь проходит Парад цветов, на котором огромный цветочный кортеж из легковых и грузовых автомобилей, мотоциклов, автобусов и даже тракторов, едет в путешествие по всему северо-западному региону выращивания луковичных в Голландии. (Подобные цветочные кавалькады есть не только в Голландии. Когда то, в самом начале нашего освоения теперешней страны проживания, попали на подобное мероприятие в немецком Бад Эмсе (Bad Ems). Очень впечатляюще. Очередной рефрен: это надо видеть самому)

Количество цветов, и, особенно, вложенного в их выращивание и оформление труда, безусловно поражает. Общая длина всех пешеходных дорожек около 15 км. Около 90 видов деревьев. Три крытые оранжереи:

- Павильон Виллема-Александра (Willem-Alexander) — амариллисы, гиацинты, гортензии, лилии, горшечные растения и луковичные цветки в горшках.

- Павильон Нассау-Оранских (Oranje Nassau) — фрезии, герберы, розы, тюльпаны, ирисы, альстромерии, нарциссы, хризантемы, каллы и гвоздики.

- Павильон Беатрикс (Beatrix) является личным павильоном принцессы Нидерландов. Расположен в самой северной части парка, недалеко от мельницы. В нём расположены экспозиции орхидей.

На территории также представлены: ферма домашних животных, павильон королевских шляп, английский чайный павильон, детский развлекательный комплекс «Bollebozen», рестораны, кафе, парковка. Аутентичная ветряная мельница, которыми так славилась Голландия представлена здесь тоже как образец народного практичного творчества.

Что за народ такой - голландцы? Откуда взялись? От кого пошли?

Долгое время - годов до 60-х прошлого века - бытовал миф о том, что ведут они свое происхождение от гордых и свободолюбивых батавов. И Рембрандт их писал, и Гуго Гроций с нашим всем Йостом ван дер Вонделом, именем которого самый известный путешественникам парк в центре Амстердама назван, об их борьбе с римскими завоевателями стихи слагали. И столицу Нидерландской Индии, нынешнюю Джакарту, Батавией назвали. А в 1795 году и вовсе всю Республику Соединенных Провинций Нидерландов переименовали в Батавскую республику. Ненадолго:)

В конечном итоге миф этот рухнул. По множеству причин. Во-первых, то самое упомянутое выше свободолюбие батавов, на котором в значительной мере строилась голландская идентичность, оказалось несколько преувеличенным. Племена эти ведь пришли в Нижние Земли из Германии, потому как были изгнаны хавками, скорее всего, именно из-за коллаборационизма по отношению к Риму. По подсчетам историков около двух человек из каждой батавской семьи служили в римской армии. И пользовались там доброй славой за выдающиеся воинские качества. Длилось сотрудничество не одно поколение. Со временем появились и чиновники из батавов, а один из них даже стал телохранителем римского императора.

Во-вторых, восстание батавов, то самое, которое писал Рембрандт и воспевали поэты, достаточно сложно считать борьбой за независимость. Был это достаточно рядовой по тем временам - хоть и крупный, около пяти тысяч батавских наемников в нем участвовало - солдатский бунт. В ответ и на насилие и поборы при вербовке в армию, и на частые по тем временам задержки жалованья. Ну, побузили, друг другу всяких гадких слов покричали, известных жестов подемонстрировали от души, мечами помахали, угробили некоторое количество народу, разбили римскую армию у Неймегена, деревни пожгли, а потом всем это дело надоело - особенно когда сорокатысячная римская армия в ответ почти сравняла с землей вотчину батавов Бетюве - и решили помириться. И все по-старому пошло:). Да так мирно да ладно, что сильно позже, когда римляне с Нижних земель уходили, батавы многие с ними отправились.

Ну и самое-то главное. Батавы не были предками нынешних голландцев:). И до их прихода на этих землях жили разные германские племена - занимались сельским хозяйством, торговлей, добывали кремний, железо. А после ухода Рима и вовсе началась неразбериха:). Десятки тысяч людей ушли с римлянами, несколько изменился климат, в результате чего сократилась площадь сельскохозяйственных земель. Да еще и Юстинианская чума по Европе прокатилась. Прежде оживленные районы надолго обезлюдели. А через некоторое время через Нижние земли пошло великое переселение народов. Так что можно с разным успехом проследить у голландцев и германские, и скандинавские, и римские, и галльские корни. Последнее упоминание о батавах относится к IV веку.

Кстати, и с фризами ведь схожая история. К тем прежним фризам, о которых писали Плиний и Тацит, отношения наши современники, похоже, не имеют. Всякие умные люди называют такие штуки демографическим сбоем:).

Проведя весьма насыщенный день в Койкенхофе на ночь остановились в достаточно необычном (для нас) отеле в в небольшом городке Грот-Цюндерт, месте рождения одного из известнейших голландских художников Ван Гога. .

Винсе́нт Ви́ллем Ван Гог нидерландский художник-постимпрессионист, чьи работы оказали вневременное влияние на живопись XX века. Он начал свою художественную карьеру довольно поздно, в возрасте 27 лет, и за 10 лет нарисовал около 2 100 картин, включая около 870 картин маслом, и выполнил более 1000 рисунков. Среди них - портреты, автопортреты, пейзажи, натюрморты и панно с изображением оливковых деревьев, кипарисов, полей пшеницы и подсолнухов. При жизни был практически обойдён вниманием критиков. Ван Гог страдал от целого букета психических расстройств, в первую очередь от биполярного и пограничного расстройства личности. Винсент ван Гог умер от ранения, полученного от пистолета, в 37 лет. Смерть наступила через два дня после выстрела, и официально причисляется к самоубийству.

Эти, и другие факты, из личной жизни знаменитого голландца можно поддчерпнуть в открытом для посещения музее на родине мастера, куда мы и направились на следующее утро.

Легендарный художник Винсент Ван Гог, создавший серию картин с изображением подсолнухов, оставил бесценное наследие для мира искусства. Его творчество, пропитанное эмоциями и яркими цветами, до сих пор вызывает восхищение и умиление у зрителей. Подсолнухи на его картинах символизируют жизненную энергию и радость, и каждая его работа – это маленький кусочек души художника.

Так указано практически во всех в рекламных проспектах. Помнится мне, в далекой юности, в 1990 году, я долго рассматривал репродукцию знаменитых «Подсолнухов», проданную на аукционе Кристис за совершенно невообразимую сумму около 40 млн. долларов. (сегодняшняя стоимость уже около 100 млн.). Восхищение, как тогда, так и особенно сейчас, вызывает только умение галерейщиков разрекламировать и убедить толстосумов выкладывать такие деньги за обычную, вообщем то, бытовую картину-зарисовку 91х72см.

(Сегодня на уличных постоянных картинных выставках – распродажах в том же Амстердаме талантливые копировщики за пару сотен евро создают подобные шедевры. И 99% населения не отличат их от оригинала)

В музее можно ознакомиться с биографией Ван Гога, становлением его как рисовальщика и переплётчика, потом как художника, оставившего заметный след в голландском, и мировом, искусстве. Деликатную тему его заметных уже с детства странностей, составители естественно отобразили максимально благоприятно. Детская психиатрия в то время была не на столь высоком уровне. Хотя, думаю, попади он в руки современных специалистов, наверняка бы был гораздо более социально адаптирован, но мир бы не увидел гениального художника, который сублимировал своё психическое расстройство в созидательный процесс изображения окружающей действительности со своей, своеобразной точки зрения .

Успеваем пройтись по этому небольшому городку. Потомки чтят своего знаменитого земляка. Практически всё, что можно, как то связывают с именем Ван Гога: парк, улицу и переулок, кофейня, даже специальное кофе (обычное кофе с кардамоном и ещё какой то приправой, но с соответствующей наценкой).

Небольшое, очень чистенькое и аккуратное местечко. Все блага цивилизации (инфраструктура, дороги, магазины и пр.) практически не отличаются от больших городов. Уже давно не сравниваем со «страной исхода», но периодически внутренне благодарим провидение, которое инициировало нас сделать кардинальные изменения в жизни и привело нас сюда..

Буквально в нескольких километрах от самого Цюндерта находится мельница, возле которой по преданию, частенько просиживал и неоднократно изображал на своих картинах Ван Гог. До сих пор работающая. Олицетворяющая самим фактом своего существования связь прошлого с «развитым капитализмом» настоящего. Можно зайти внутрь и посмотреть устройство и принцип работы мельницы. Людей нет. Стоит большой стол, с пачками муки нескольких сортов. Сухие дрожжи в пакетиках, небольшие плакатики и календарики с репродукциями картин. Рядом на столбике прейскурант-ценник. Бери сам то, что надо. Деньги оставляют в небольшой жестяной банке. Не первый раз сталкиваемся с такими проявлениями доверия к людям. Комментариев по сравнению с «построением светлого социалистического будущего, где каждому по потребностями, а от каждого по возможностиями» давно уже нет. Просто с благодарностью пользуемся..

Возвращаясь домой заезжаем в центр Амстердама просто прогуляться. В имеющийся здесь ещё один, уже центральный и гораздо более разрекламированный музей Ван Гога не попадаем. Билеты, оказывается , надо было заказывать сильно заранее. Просто заплатить за вход на кассе без наличия заранее полученного по инету кода, так и не получилось.. Так что даже в столь развитом обществе имеются свои издержки и негативные моменты.

Зато пообедать заходим в бразильский ресторан по принципу родизо. Платишь только за вход (плюс напитки). И вся кулинарная мясная и морская экзотика в неограниченных количествах уже включена. Очередной гастрономический парадиз.

И только после этого, наполненные культурными впечатлениями и изысканной едой возвращаемся, всего около трёх часов дороги, домой.

Михаил Нудельман, специально для ИА RUSNORD