Переправа, переправа! Архангельск в предчувствии зимы

Начало осени и близость зимы вновь (неожиданно!) поставили вопрос о транспортной доступности районов и даже частей столицы Поморья.

На первом фото подвесная канатная дорога для переброски стройматериалов через Волгу на строительстве Сталинградской ГЭС в «кровожадном» СССР.

Да, через всю Волгу. Подвесная. Две металлические опоры высотой с 35 этажный дом - 132 метра. Единственные в мире в своем роде. Сам мост весил 2130 тонн. Каждый час вагонетки перебрасывали на другой берег - 900 тонн груза. Вагонетки наполнялись и разгружались автоматически - без помощи людей - дорогой управлял 1 диспетчер в смену. Начальник дороги - вчерашний простой рабочий, бывший машинист шагающего экскаватора.

СССР - 1952 год.

На фото вверху - «ледовая переправа» через реку Северная Двина, на остров КЕГОСТРОВ - часть городского округа Архангельска - столицы динамично развивающегося Поморья - фото 2017 года, но «воз и ныне там».

На сегодняшний 2023 год, в Архангельской области, по данным МЧС, аналогичных переправ 97. Меньше из года в год не становится.

Предметных шагов и реального финансирования развития (а по сути строительства новых дорожно-транспортных сооружений) региональной транспортной сети в принятом областном бюджете 2024 года - не наблюдается.

Что называется, почувствуйте разницу.

Справедливости ради, отмечу, что на фото 1952 года (внизу) есть изъяны - обеспечение транспортной доступности - дело очень затратное. Порой даже коммерчески не выгодное. Особенно в средне-срочной перспективе «быстрых денег». Такие разорения могли позволить себе только глупые большевики при плановой экономике.

Видимо, недаром на «главное достижение региона», по данным официальной прессы претендует очень качественная реплика судна XVII века - поморский Коч. Ударными темпами в глубину веков, товарищи…

Леонид Таскаев