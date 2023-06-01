Некрасова читали?

А видели? Не на картинке, живьём.

Речь, конечно, не о великом русском писателе по имени Николай, а об его однофамильце, архангельском сенаторе Александре Некрасове. Личности в высшей степени загадочной… не человек, а политический фантом. Или Фантомас.

Детство Саши Некрасова можно назвать характерным для северодвинцев его поколения. Октябрята-пионеры-комсомол. После школы – Политехникум, за сим работа сборщиком-достройщиком на Севмаше.

Потом душа захотела чего-то высокого. Александр Некрасов поступает в Карельский педагогический институт. Хотя в соседнем Архангельске есть вуз аналогичного профиля, но отнесём это к жажде путешествий. Какой факультет он заканчивал, нам установить не удалось. Но точно не строительный, не было такого в педах.

Потом возвращение на малую родину и работа по специальности. Тут как раз и Перестройка подвалила, время новых возможностей. Пора чудес… когда ещё зубные техники становились бумажными олигархами даже без курсов повышения квалификации (догадываетесь, на кого намекаю?).

Александру Николаевичу тоже попёрло в строительном бизнесе. Да так, что ещё в начале 90-х перебирается из полусекретного и почти государственного Северодвинска в вольный город на Неве. Где и входит (по другим данным, создаёт) строительный холдинг «Лидер Групп».

Дальше по накатанной. В смысле роста объёмов строительства и, соответственно, семейных доходов (в дело входит супруга). К началу второго десятилетия XXI века Некрасовы достигают такого уровня, что им просто необходима «крыша». Не бандитская, ибо уже не в моде и мало от чего спасает, но государственная. Та, при наличии которой тебя арестовывать замучаются.

Фамилия Некрасов с инициалами А.Н. и петербургской пропиской появляется в партийном списке КПРФ по Челябинской области на выборах в Государственную Думу 2011 года. От этого взвыли все местные кадры… но так ничего и не смогли сделать – кандидатура строительного магната согласовывалась гораздо выше их уровня. Бизнес же, как водится, был переписан на супругу. Уже тогда наблюдатели стали отмечать, что положение «Лидер Групп» на строительном рынке заметно окрепло, холдинг уверенно стал заходить в другие регионы.

Ну, а чета Некрасовых также уверенно вошла в списки богатейших людей страны, отдающих часть своего драгоценного времени на законотворчество.

Последнее, конечно, сказано с иронией. Депутат Некрасов А.Н. за свои госдумовские годы признан одним из самых незаметных парламентариев нижней палаты. В рейтинге «Коэффициент полезности депутатов Госдумы» эксперты поставили его на 423-е место из 441, отметив, что за шесть лет он не выступал НИ НА ОДНОМ пленарном заседании.

Но приумножал своё благосостояние через супругу, так как людям его государственного статуса этого делать не положено. По информации издания «Версия.ру», годовой доход Елены Некрасовой, в 2019 году превысивший доход супруга в 135 раз, в 2020-м увеличился ещё вчетверо, приблизившись к 3 млрд рублей. При этом она же остаётся «миссис ИКС» российского парламента, в Интернете нет её фотографий от слова вообще. Принципиально не даёт интервью, не появляется на публике. Как же тщательно архангельский сенатор скрывает от нас свою неземную красоту!

А хотелось бы посмотреть. Например, на то, как мать четверых детей ухитряется управлять 30-ю организациями, связанными со строительной отраслью, совладетелем которых она является. Глядишь, и индекс рождаемости у нас подскочит.

Но вот какая история. За год до очередных выборов в Госдуму Александр Некрасов неожиданно срывается с Охотного ряда и переходит в Совет Федерации по квоте губернатора Архангельской области. Три года назад назначение активно обсуждалось в соцсетях, всё сводилось к тому, что это хитрая политическая стратегия, плоды которой общественность увидит и попробует чуть позже.

Прошло три года… и что мы видим? Только не самого Александра Николаевича Некрасова, в Сети только одна его архангельская фотография из кабинета Александра Витальевича Цыбульского.

Источники нашей редакции в местном отделении КПРФ утверждают, что коммуниста-сенатора они в глаза не видели, тем более, не слышали. Вплоть до первых лиц обкома. А ведь три года назад многие комментарии касались того, что архангельским наследникам ленинских идей теперь можно не беспокоиться за финансовое сопровождение

Так в чём полезность сенатора Некрасова, ни разу не рассказавшего нам о своей законотворческой деятельности на благо Поморья?

Лоббирует интересы Архангельской области на высшем московском уровне? Об этом никаких сведений, всё, что приходит из Центра в регион, аналитики связывают с деятельностью губернатора Цыбульского.

Вкладывает свои миллионы в благотворительные проекты и помалкивает из скромности? Кто-нибудь верит в такое?

Назначение Некрасова сенатором могло быть гарантией лояльности местных коммунистов к деятельности исполнительной власти региона и «Единой России»? То, что мы видим в информационном пространстве в эти дни, говорит, как раз, об обратном. «Мочат», что называется, из всех информационных стволов.

Стоит отметить, что и на своих однопартийцев сенатор-коммунист Некрасов положил с большим прибором. Взять, хотя бы, последний скандал, раздуваемый обкомом КПРФ по поводу снятия их агитационных плакатов. Казалось бы, чего стоит позвонить своему человеку в Совете Федерации и пожаловаться на беспредел, если таковой имеет место?! Уж он-то быстро построит какой-то там «Факел», а, если надо, кого и повыше.

Но тишина, о Некрасове местные коммунисты вообще не любят вспоминать, ибо он собирательный образ того, против чего они и борются.

Или у них банально нет его телефона?..

Леонид Черток