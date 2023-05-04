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Московский кутёж при проклятом царизме. Меню и цены

Что ни говори, но русский народ всегда любил вкусно покушать. В дореволюционной России общепит был хорошо развит. А вот куда пойти и сколько потратить, зависело от достатка и вкусовых предпочтений конкретного человека. Если представители низшего сословия могли «зависнуть» в трактире или чайной. То высшее общество и творческая богема посещала рестораны и кондитерские.

Больше всего таких заведений было в Москве и Санкт-Петербурге. В столице очень популярны были ресторан «Яр» и «Славянский базар». А в Петербурге – ресторан «Палкинъ» и «Медведь». Каждый из них имел свою историю.

Чем кормили в дореволюционной России и сколько за это платили

Выбор заведения зависел от материального положения человека. Например; дворник получал до 20 рублей, а кухарка до 10 рублей, учитель гимназии 85 рублей, а начальник почтовой станции около 300 рублей. В дореволюционной России существовало несколько типов заведений общепита, которые отличались не только меню, но и ценообразованием:

• рестораны;
 • кофейни, чайные и кондитерские;
 • трактиры и кабаки;
 • кухмистирские столовые

В трактирах и чайных собирались люди с небольшим доходом.

К общепиту высшего класса относили рестораны (ресторации). Первое время рестораны открывали иностранные повара (в большей степени французы) или богатые люди. В те времена было в моде все зарубежное. Посещать рестораны могли себе позволить представители высшего общества или творческая богема.

Официантов называли «люди», и они прислуживали посетителям в черных фраках и белых перчатках. Дореволюционные рестораны отличались не только роскошными интерьерами, но и изысканным меню. Например, трюфеля, тропические фрукты, редкие вина и другое. Обед из 4 блюд обошелся бы от 5 до 15 рублей с учетом алкоголя.

В кондитерских предпочитала собираться творческая интеллигенция и дамы высшего общества с детьми. / Фото:vakin.livejournal.com

В дореволюционной России кофе было чрезвычайно популярно. Этот напиток был недорогим и доступным практически всем слоям населения. Известно, что первые кофейни начали появляться в Санкт-Петербурге. Одной из самых популярных в те времена было «Кафе Вольфа и Беранже». Это любимое место Чернышевского, Лермонтова, Пушкина. К таким напиткам стали подавать сладкое.

Начали открываться кондитерские, где любила собираться творческая интеллигенция. Чайные располагались при дорогах, вокзалах. Там обязательно был огромный самовар, где можно было отведать горячий чай, булочки и простую русскую пищу по очень доступным ценам.

В трактирах подавали простую пищу и вино. Поэтому там собирались низшие слои общества и не всегда приличная публика. В кухмистерских столовых могли себе позволить откушать население с небольшим достатком. Например, за обед из 4 блюд нужно было заплатить около 40 копеек. Кухни здесь были разные, но блюда всегда свежие и доступные.

«Яр» в Москве

Царская Россия привлекала поваров, кондитеров и просто богатых людей со всего мира. Здесь было немало зажиточных слоев населения, которые любили не только вкусно, но и изыскано покушать. Не удивительно, что повар Транкиль Ярд из Франции в 1826 году открыл свой ресторан в Москве. Заведение находилось на углу улицы Неглинной и Кузнецкого моста, и сразу привлекло внимание горожан.

Своим клиентам «Яр» предлагал разнообразное меню по доступным ценам. Здесь можно было не только отзавтракать или отобедать, но и побаловать себя десертами, винами, кофе и чаем. Хотя ресторан предлагал и изысканные блюда для гурманов, за которые приходилось существенно раскошеливаться. Посещая «Яр», Пушкин непременно заказывал себе заморский суп из ревеня и малины.

Герцен вспоминал, как они заказали уху на шампанском, дичь и вино, оплатив огромный счет, вышли голодными и разочарованными. Тем не менее ресторан «Яр» пользовался небывалой популярностью, а желающих его посетить становилось все больше и больше. В 1870 году это заведение купил Федор Аксенов, и сразу преобразил красивым садом с фонтанами. А для клиентов выступал хор.

Спустя 25 лет его перекупил ресторатор Алексей Судаков. При нем можно было «хулиганить», предварительно оплатив шалость. Сюда любили захаживать Чехов и Брюсов, Репин и Григорий Распутин. С приходом Революции ресторан был закрыт. Это заведение полностью восстановили и открыли в 1998 году.

«Славянский базар» на Никольской

Владельцем этого ресторана стал в 1873 году бизнесмен Александр Пороховщиков. Специально для него прежнее здание было переделано архитектором Вебером. С первого взгляда посетителей очаровывала роскошь интерьера, а также просторный и наполненный светом зал. «Славянский базар» относился к ресторанам высшего класса. Официанты обслуживали гостей в черных фраках и белых перчатках. Это место славилось своими запоминающимися завтраками (с 12 до 15), в конце которых можно было выпить шампанского и кофе с коньяком.

Этот ресторан любили посещать Чайковский, Чехов. У последнего это место даже упоминается в его некоторых произведениях (например, «Дама с собачкой»). В ресторане «Славянский базар» часто было много шумных гуляний, но и без недоразумений не обходилось. Например, Бельмонт упал на скульптуру арапа и разнес ее вдребезги. После Революции ресторан забрали большевики, расположив там штаб Красной армии.

В 1966 году у ресторана «Славянский базар» появился второй шанс на возрождение. Он опять стал популярным местом, привлекая посетителей необычным меню и роскошным интерьером. Только там можно было отведать «Похлебку по-суворовски» с кусочками осетрины или квас по старинному рецепту. Ресторан успешно проработал так до 1993 года, но после сильного пожара прекратил свое существование. Восстановить его было практически невозможно.


 

20 июнь 12:16 | : Горячая тема / Будни

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