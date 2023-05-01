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Милости просим. Опыт турдеевского собачьего приюта

На сайте Госдумы появилось сообщение о принятии в первом чтении закона, которым регионы наделяются правом самостоятельно определять порядок обращения с безнадзорными животными. При этом их убийство, закамуфлированное порой  иностранным словом «эвтаназия» или нашим - «усыпление», из перечня допустимых в борьбе с собаками методов не исключается.  

В какой мере при подготовке законопроектов учтено мнение электората? 

Ответ на этот и многие другие вопросы по «собачьей» теме решил поискать в приюте Архангельской местной общественной организации оказания помощи бездомным животным «Милосердие». Туда и направились с супругой, предварительно загрузив в автомобиль разрешённые к передаче постояльцам вещи и продукты.  

Дорога недолга и хороша. За исключением ужасного конечного участка маршрута, относящегося к ведению города Архангельска, территорией которого является посёлок Турдеевск. На окраине этого многопроблемного поселения и обосновалось в чистом поле спасительное прибежище с говорящим названием.  

Едва открылась калитка высокого приютского забора, зазвучал концерт собачьего хора.  Самозабвенные солисты исполняли микс из «встречной песни», «оды радости» и других произведений, мотая в усердии головами и хвостами, улыбаясь и кланяясь. Отпели и замолчали. Вопросы читались в глазах обитателей уходящих вдаль клеток: «Угостите? Гулять поведёте? Или (не может быть!)…домой возьмёте?!». И гамма чувств, эмоций, переживаний во взорах и позах вопрошающих.  Это надо слышать и видеть.  

В Турдеевск приют переехал в 2022 году из Катунино. Впрочем, строительство на новом месте ещё продолжается. Увы, денег всегда и остро не хватает.  Существует организация за счёт добровольных денежных и материальных пожертвований неравнодушных граждан и немногочисленных спонсоров. О них с благодарностью отзывается руководитель приюта  Наталья Алексеевна Кудрявина. Разумеется, основная тяжесть работы лежит на плечах и нервах немногочисленных сотрудников, работающих за мизерную зарплату. Они отвечают за жизни 180 собак, требующих ежедневного питания, ухода и выгула. 

Обсудили с Натальей Алексеевной недавние «собачьи» законопроекты, вспомнив о проводимом в некоторых российских городах эксперименте по введению подхода ОСВВ (отлов — стерилизация — вакцинация — выпуск). Ни к чему хорошему он не привел. Нужен другой путь решения проблемы. И в других градах и весях его ищут. 

Так, в Перми с 2020 года действую нормы о переходе к безвозвратному отлову - собак из приюта перестали выпускать «на улицу», отдают только «в дом», предусмотрев  штрафные санкции для новых владельцев в случае, если выданная собака снова попадается в отлов. И результаты положительные уже имеются - за 3 года в Перми существенно сократилось количество безнадзорных собак и покусов от них. 

Понятно, что реализация такой схемы потребует расширения сети приютов. И без поддержки  областной и местных властей, в том числе финансовой, в этом благом деле не обойтись.  С другой стороны, необходимость в новых приютах и, соответственно, средствах на их содержание со временем должны значительно сократиться. 

Разумеется, закон будет принят. В пояснительной записке к нему говорится о том, что решения губернаторы будут принимать «с учетом позиции граждан, проживающих в регионе». Более двадцати тысяч участников интернет-сообщества Архангельской общественной организации «Милосердие» призывают к гуманному, ответственному отношению к братьям нашим меньшим.  

Милости просят и собаки турдеевского приюта, приглашая добрых сердцами людей навестить их. Приюту всегда требуется помощь: продуктами, кормами, лекарствами, деньгами, нужными вещами. Здесь ждут волонтеров для помощи с приборкой, кормлением и выгулом собак.  Последняя процедура согласно народной мудрости ещё и дни земные продлевает, поскольку: «боги не засчитывают время жизни, проведённое на прогулке с собакой». Если это так, прогулки с собаками из приюта, любая помощь им не засчитываются кратно. 

Продлим жизни с пользой. 

Александр Чашев

17 май 10:00 | : Горячая тема / Будни

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