Депутатское обострение. От собак до яблок

Психиатры не зря называют весну сезоном рецидивов заболеваний у своих специфических пациентов.

И если рядовые граждане начинают слышать потусторонние голоса и гоняться по крышам домов за инопланетными захватчиками, то у людей, обличённых законодательной властью, фантазии более изощрённые. И опасные не только для соседей, но и всего российского общества.

Мы уже разбирали инициативу депутата Госдумы от Поморья Александра Спиридонова, решившего серьёзно облегчить карманы собаковладельцам, посчитав их скопом за весьма состоятельных граждан. При этом молодой парламентарий не учёл очевидной вещи – прежде всего, удар придётся по домашним животным, их будут просто отвозить подальше в лес и бросать… хорошо, если не закапывать.

Его северодвинская единомышленница, «зверозащитница» Татьяна Халина, пошла дальше – предложила не только штрафовать за «самовыгул» (очень неконкретное понятие, требующее детальной расшифровки), но и ввести прямой налог на собачников, тем самым повысить их уровень ответственности как перед обществом, так и перед домашними питомцами. При этом она же против отстрела волков, чьими жертвами чаще всего становятся именно собаки (читайте хронику). А что с серыми хищниками ещё делать… брать на передержку и дрессировать?

И как это всё уживается в голове одного человека! Тот самый пресловутый когнитивный диссонанс…

А вот ещё. Депутат Госдумы от КПРФ Михаил Матвеев (не наш, слава богу) предлагает брать в виде налога один процент с каждого счёта в общепите. По его задумке, эти деньги пойдут на поддержку семьям мобилизованных.

То есть, налог будут брать с каждой кружки пива и бутерброда с килькой, а не только с лобстеров и «Хеннесси». Чтобы все граждане почувствовали свою сопричастность к делу борьбы с недругами.

Деньги, действительно, небольшие, потерю их вряд ли кто заметит. Другое дело, что смеяться будут так долго и громко, что престиж нижней палаты законодательного собрания страны упадёт ещё ниже.

На этом не останавливаемся, весна продолжается.

Депутат Госдумы Никита Чаплин (только не смейтесь) предложил законодательно разрешить срывать с деревьев дары природы, если они растут за забором участка садовода.

- Даже если вы сами посадили вишню или малину за забором, то по закону любой желающий может рвать с деревьев ягоды, так как это уже не ваша земля.

Председатель Союза дачников Подмосковья, от этого объединения Чаплин и попал в депутаты, уверяет, что подобные инциденты встречаются сплошь и рядом. И, вероятно, доходят до смертоубийства, если право срывать то, что растёт на общественной территории, нуждается в законодательном закреплении.

Сразу вспоминается гайдаровский Мишка Квакин, гроза подмосковных садов и огородов. А также собственное детство, когда ручки так и тянулись к щели в заборе… ведь на соседском участке малина всегда слаще.

С первым боролся бескомпромиссный Тимур. Нам же по-доброму грозили пальцем соседи, а потом передавали через забор полную миску.

Но кто-нибудь видел, чтобы вменяемый садовод сознательно сажал вишню за забором своего участка, а, как подрастёт и начнёт плодоносить, прибивал к стволу табличку «Охраняется Петром Петровичем»?

Встречаются в дачных посёлках отдельно стоящие деревца у дороги. Но они по умолчанию относятся к дикоросам и никогда не являлись поводом для конфликта.

И зачем огород городить?

А ещё тот же Чаплин предлагает разрешить спиливать соседское дерево, если оно затеняет ваш участок. Но только по решению суда и экспертизы – насколько затеняет.

Судьям больше делать нечего. Подобные дела будут копиться годами, и уставшие ждать вердикта соседи действительно пойдут с дубьём друг на друга.

Ну, а чем ещё садоводу в Госдуме заниматься, чтобы оправдать свою нехилую зарплату? Навыбирали…

…так и живём.