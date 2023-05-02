Собака в законе. Разбираем инициативу депутата Спиридонова

Депутат Госдумы от Архангельской области Александр Спиридонов выступил соавтором действительно нужного на первый взгляд закона - приравнять самовыгул домашних питомцев к выбрасыванию их на улицу. В случае его прохождения через голосование (в чём, к слову, мало кто сомневается) по недобросовестным хозяевам ударят рублём – в размере регионального МРОТ. В Архангельской области он составляет (базовое значение без районных коэффициентов и надбавок) – 16 242 рубля и имеет постоянную тенденцию к росту.

Речь, конечно, идёт не о хомячках и черепашках, а о собачках и кошечках.

Возможно идеализирую, но закон направлен не на очередное опустошение кошельков граждан, а во благо самих животных. Ну и людей, на которых периодически нападают одичавшие стаи, забывшие за тяжёлой судьбиной, что они лучшие друзья человека.

Но дьявол… вернее, чертенята, как обычно, скрываются в деталях почти любого благого намерения. Их и рассмотрим.

Например, слово «самовыгул». Много ли вы знаете примеров из жизни, когда хозяин отпускает любимую животинку самостоятельно справить свои дела (без совочка и пакетика) в полной уверенности, что он вернётся обратно и поскулит под дверью квартиры? Я в свои 60 с гаком встречал только два подобных прецедента. Это были собаки неходячих инвалидов, их верные и единственные друзья. Можно было нанять выгуливающего? Попробуйте на пенсию! То есть, несчастные люди росчерком депутатского пера лишатся последней в жизни радости и общения. Практически приговор. О сострадании людей, контролирующих подобные процессы, не говоря уже о ловцах животных, вы знаете не хуже меня.

То есть, речь идёт всё-таки о выброшенных животных, что уже регулируется существующим законом.

С кошками ещё смешнее. Их на улицу не выпускают, они приучены гадить в лоточек. Сами выходят, когда захотят, через окно (если этажность позволяет) и гуляют сами по себе (читайте Киплинга, избранники народа). Отловят такую гулёну, выпишут штраф хозяину… представляете, какой шквал протестов обрушится на головы мировых судей, ведь коты законы не изучают?! Судьи сами первыми взвоют от отсутствия всякой логики в госдумовском документе.

Теперь о том, что перед законом все равны. Вы бывали на селе? Именно на селе, а не в дачных посёлках. Там собаку на поводке в принципе не встретишь, злобные, что сидят на цепи, гадят прямо у будки, а хозяева за ними убирают. То есть, любой налёт контролёров в глубинку принесёт в бюджет немалую сумму. Если, конечно, контролёры сами успеют смотаться до встречи с суровыми деревенскими мужиками с дрекольем в мозолистых руках.

Как будут определены недобросовестные хозяева? Только обязательным и уже недобровольным чипированием домашних животных (ещё один минус в семейном бюджете). Как общество относится к подобной процедуре? Известно, как – «скоро и до нас руки у государства дотянутся». Что только поднимет социальный градус напряжённости.

Впрочем, чипировать могут обязать заводчиков. Известных, кто превратил это занятие в бизнес. Но как быть тем, у кого сука (в приличном смысле) понесла на прогулке от встречи с кобелём своей мечты? Мы именно у таких последний раз собаку покупали, и им этот вид предпринимательства совсем не понравился. Весь приплод отправится в ведро с водой? Это ли не жестокость…

А ещё есть очень благородная практика брать животных из приюта. Тут обязанность чипирования стопроцентно ляжет на новых владельцев, подобные организации еле-еле выживают. И здесь таится очередная засада. Ваш милый питомец может иметь генетическую склонность к бродяжничеству. Или будет постоянно убегать в поисках старого хозяина, который или умер, или уехал, или выбросил, но верность собачья безгранично. И штрафовать будут хороших людей за их сердечность, а контингент приюта - только прирастать, но никак не убывать. Иногда и детей в детдома возвращают, не выдержав испытаний.

Но за законом о самовыгуле грядёт ещё один. Застройщиков собираются заставить в обязательном порядке разбивать у каждого нового ЖК площадку для выгула собак. Боюсь даже предположить, во сколько вырастит стоимость одного квадратного метра жилплощади. И что будет творится на этой площадке на очень ограниченной территории, где той-терьеры будут гулять плечом к плечу с бульдогами, ведь оттащить сцепившихся в такой тесноте просто некуда. И представьте всё это в архангельских условиях, где и с детьми гулять негде. А потом кто-то обижается на «бешеный принтер»…

У меня в детстве была собака. И гулял я с ней в самом центре Москвы в Репинском сквере (ныне Болотный), больше в том районе негде. И не могу сказать, что любимый город был больше за…н животными, чем сегодня, думаю, в Архангельске тоже самое. О совочках-пакетиках никто и слыхом не слыхивал, разве что, как об излишествах капиталистического мира. Кто-то закапывал палочкой на газоне, но это считанные единицы с особо крупными породами. Стало больше собак? Сильно в этом сомневаюсь, даже визуально.

Просто модная тема. Хайп на языке иноагентов.

P.S. Позвонил коллеге по Ассоциации «Вольное дело» известному собачнику Илье Азовскому узнать его мнение о спиридоновском законе. Ответил, что всё уже разложил по косточкам и даже написал материал «Заткни пасть». Догадайтесь с одного раза, к кому он так обращается…

Леонид Черток