Водные страсти Бревенника. Депутаты АрхГорДумы за неделю

Минувшая рабочая неделя для народных избранников столицы Поморья выдалась насыщенной на события. Поэтому постараемся вычленить самое продуктивное.

Жители острова Бревенник пожаловались Михаилу Федотову («Единая Россия»), что МУП «Водоочистка» в последнее время слишком много дерет с них за оказываемые услуги.

Пришлось выехать на место конфликта целой рабочей группой, усиленноq Татьяной Постригань и коллегой из областного Собрания Михаилом Авалиани.

Под таки депутатским давлением руководство муниципального предприятия было вынуждено признать, что был применён неправильный подход в расчётах, и заверило, что к маю будет выполнен перерасчёт по среднему нормативу. Но и это только часть проблем островитян.

Михаил Федотов:

- На мой взгляд, действующий тариф в 409 рублей за кубометр воды слишком высок. Жители Бревенника - такие же архангелогородцы. Значит, они не должны платить больше, чем другие жители Архангельска. Этот принцип должен действовать во всём: при формировании тарифов на воду, стоимости проезда в общественном транспорте и т.д. «Выравнивать» тарифы можно за счёт бюджетных субсидий. Остаётся открытым вопрос по качеству питьевой воды. Сегодня жалоб на солёный привкус не поступает. Однако, чтобы ситуация не повторилась, надо принимать меры.

Городской депутат считает, что для комплексного решения руководство «Водоочистки» просто обязано обратиться в городскую администрацию с предложением о выделении денежных средств на приобретение специального оборудования. Также давно пора решить вопрос сильным запахом хлорки, идущим от воды. А то даже посуду мыть противно.

Спикер городского парламента Валентина Сырова составила компанию градоначальнику Дмитрию Мореву при посещении нового производства, где в отремонтированном цехе бывшего лесозавода изготавливают симпатичные детские кроватки. Обороты предприятия таковы, что их изделий хватит не только на Архангельскую область – ходовой товар уходит в другие регионы России и страны ближнего зарубежья. И еще можно развивать и развивать.

Валентина Сырова:

- Сегодня надо создавать максимально комфортные условия работы для предприятий такого уровня. Это и налоги, и рабочие места, и бренд Архангельска. Компания недавно получила статус резидента Арктической зоны, что позволит расширить горизонт продаж. В нынешних реалиях развития экономики в условиях запредельного количества санкций поддержка местных компаний как никогда важна.

Короче, граждане, плодитесь и размножайтесь, вам Путин это делать наказал. Будет куда дитя положить.

Иван Воронцов и Ольга Синицкая (оба «Единая Россия») приняли участие в заседание, на котором обсуждался важный летний вопрос – где купаться жителям Северного округа. Если конкретно, оборудование цивилизованного и общедоступного пляжа.

В ходе дебатов участники совещания пришли к мнению отказаться от детской площадки "арт-объекта" в виде больших пластиковых труб. С одной стороны – они могут стать объектом повышенного интереса для вандалов, которые за считанные дни разукрасят его своими «тэгами», и внешний вид будет моментально испорчен. Второй немаловажный аспект – их срок эксплуатации составляет всего пять лет. Не хочется, чтобы получилась такая ситуация, что своевременно этот "арт-объект" не заменят, и его попросту уберут с пляжа. Поэтому, вместо него будут установлены качели. Чтобы любой желающий мог размеренно качаться на них, с видом на реку.

Еще решили отказаться от лежаков, что существенно разгрузит будущую зону релаксации. Известный факт – эти конструкции часто используются нерадивыми гражданами не по назначения (как пример – под угли для жарки шашлыка), и лучше освободившиеся средства пустить на закупку вазонов для цветов и установку скамеек.

Иван Воронцов:

- Благоустройство пляжа в Северном округе состоялось благодаря активности жителей округа, что показывает его высочайшую значимость. Поэтому контроль за ходом работ будет на самом высоком уровне.

А еще украшение депутатского корпуса и фракции ЛДПР Мария Харченко в День памяти Владимира Жириновского рассказала, за чьим примером она пошла в большую политику:

- Он всегда старался каждому дать "путевку в жизнь", необходимые знания, делился своим богатым опытом. Трудное и голодное детство Владимира Вольфовича наложило свой отпечаток, для него всегда было важно, чтобы все были сыты, от этого и постоянная забота о партийцах, помощь простому человеку. Рассказывая о непростой жизни в российских глубинках, Владимир Вольфович, порой, не мог сдержать слез. Все это говорит о широте его дыши и неустанном желании помогать. Каждому партийцу Владимир Вольфович очень помог, был наставником, учителем, ЛДПР для него дело жизни. И все мы обязательно его дело продолжим, достойно, как учил Жириновский. И сегодня в партию приходит много талантливых людей, готовых идти курсом Жириновского во имя великого будущего России!

Такие слова в свою память еще нужно заслужить. Покойся с миром неистовый Вольфович.