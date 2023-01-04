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Архангельский комик-дуэт «Чи + Че» отменяет летние выступления в Доминикане

Как передают недружественные России зарубежные средства массовой информации, на дверях ночных клубов Санто-Доминго (столица Доминиканской республики) появились печальные объявления – «В связи со сложной политической обстановкой в мире, летние гастроли популярной российской группы «Чи + Че», анонсированные ранее, отменяются до лучших времен».

И это не в первый раз. В прошлом году произошло тоже самое, хотя до этого артисты из России за два летних месяца (июль и август) срывали неплохой куш и пользовались популярностью не только у иностранных туристов, но и у местного населения.

Известно, что комик-группа прилетала в солнечную Доминикану из сурового Архангельска в период парламентских каникул, у себя на малой Родине оба участника дуэта (по некоторым данным, они семейная пара) занимают высокое положение в обществе и увлекаются политикой.

На этом увлечении строится и их репертуар. В первом отделении «Чи + Че» выступают в режиме стенд-ап шоу, рассказывая юморески собственного сочинения на тему российских реалий – как избирались в Государственную Думу; как перескакивали из партии в партию; как судились с политиком мирового значения; как сохранили семью в условиях жесткой политической конкуренции. Особой популярностью у поклонников пользуется скетч – «как облапошить лоха-избирателя».

Во втором отделении сладкая парочка бьет чечетку с элементами акробатического рок-н-ролла и русского северного фольклора.

В своем единственном интервью местной радиостанции представитель сильной половины группы, Че, рассказал, что подобные концерты для них с Чи, скорее, хобби:

- Мы – люди не бедные, владеем в Доминикане земельным наделом, который в сложные времена и в свое отсутствие сдаем в аренду. Но чечетка и стендап – любимые развлечения в нашем тандеме. На родине, по понятным причинам, не можем позволить себе публичные выступления в таких легких жанрах, статус не тот, разве что с трибуны на сессии. Зато здесь оттягиваемся на полную катушку. Ну и лишний рубль в кармане… пардон, песо… никогда не помешает.

Чи и Че объяснили, почему так редко соглашаются на интервью. Оказывается, они не любят журналистов в принципе. Особенно лысых или картавых.

01 апрель 14:00 | : Горячая тема / Культура

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