Паутина любви. Стихи и закуски к 8 марта

Он пришёл к нам в старших классах. До сих пор не знаю причины перевода. Или переехал, или старую школу закрыли, в элитную 19-ю хулиганам и двоечникам путь был заказан. Ничем особым не выделялся. Нормальный пацан, курил, в футбол играл, не стучал. В учёбе крепкий середнячок с техническим уклоном. Вот только в строю на уроке физкультуры он оказался первым с конца, обошла его акселерация.

Мы сошлись на двух пристрастиях. Во-первых, любили прогуливать без оправдательных документов. Во-вторых, открыли для себя слабоалкогольные прелести сладких напитков. Помните эти милые юношескому сердцу наливки и «запеканки»? В таре по ноль пять и не дороже полутора рублей. Для двух восьмиклассников как раз. А потом долгие разговоры о взрослой жизни на спинке заснеженной лавочки Репинского сквера. Центральное место занимала любовь, пусть и виртуальная. Здесь я был на коне, уже целовался вовсю. Он тоже что-то выдумывал. А потом кончилась школа, переехали, потерялись...

Лет 15 назад случайно встретились. На месте, которое ни изменить, ни отменить уже нельзя, сайт ОДНОКЛАССНИКИ называется. За прошедшие полвека (без малого) он явно прибавил. Не знаю, как в росте, на фотографии не поймёшь, но в опыте и уверенности в себе точно. Оказывается, после школы провалился в МГУ, отслужил сверхсекретным связистом, помотался по институтам. С последним попал в точку, уже в конце 80-х стал продвинутым компьютерщиком. А там перестройка, рынок, год в Англии, и понеслась. К концу века заработал «зеленый» миллион, да дефолт дал по карману. Он ему даже благодарен, сумма на счетах была такая, ни больше, ни меньше, что за ней или зона, или пуля. Сбросил груз с души, пошел внаём. Теперь живёт в гармонии. Жив, здоров, денег ровно столько, чтобы о них не думать по ночам. И, главное, есть любимые женщины, жена и дочь, он о них отзывается с большой теплотой.

А ещё он пишет стихи. Для себя, для друзей, для Интернета. Не ожидал от него. Хотя, почему? Я с этим делом завязал в армии (к великому счастью читателей «Руснорда»). Да, не Пастернак, не Гумилев. Но очень искренний, я в этих стихах его вижу. Познакомьтесь и вы, эти вирши как раз подходят к первому весеннему празднику...

Итак, представляю: мой одноклассник и друг из лихой замоскворецкой юности - АНДРЕЙ БОРИСОВ (творческий псевдоним - Борис Андронов).

Паутина любви

За жаркими тенями сплетена

Случайностей дневная паутина,

А в ней паук - ревнив и глух,

Боится как огня - любви недуг.

И из угла - из щелочки окна,

Следит урла - за мотыльком - скотина!



В полете мотылёк с бутона губ

Пыльцу любви снимает ненароком.

Ах, как прелестен он и нежно-груб!

Его любовью фимиамница полна.

«Мой нежный ангел с привкусом вина» -

Твердит она и щедро поит соком.



Не добродил проспектов пыльных вдоль,

Недосмотрел кино в экране неба,

Но слишком рано и любовь и боль,

И тлена безысходного юдоль,

Разведал он - то нищий - то король,

То Апполона сын - то Феба.



Но наслаждение даря душою щедрой,

Он в солнечном кристалле янтаря,

Расцвел в веках - прозрение даря.

И о любви сквозь эры говоря,

Была любовь - она была не зря,

О ней и ныне песнь слагают ветры.



Так что же проповедуют они?

Те мотыли, что смерти не боятся,

Что жизни отдают за день любви,

Значеньем наполняя наши дни.

Они - шальной вулкан моей крови,

Твоим экстазом сказочно струятся.





Твоя



Я сплю, иль только снится мне,

Средь всех мирских прикрас

Пушистыми ресницами

Миндалевидных глаз.



Узрев алмаз души твоей,

Не в силах взять свечу,

Из глубины семи морей,

Лечу - к тебе - лечу!





Искорка любовная



Священным всполохом огня

Тебя навеки заколдую

- твой ангел в образе меня -

Just feel me. Don't You? Do You?



В первый раз



Я все прощу - твой страх и робость взгляда,

Я в этот миг - сама твоя судьба,

Я так хочу стать первой каплей меда (ЯДА),

Лишь на твоих - неопытных губах!



Ход конем



Снегом путь мой замело - не видать ни зги,

Сердцу грезится тепло - милого шаги.

Засвистела в январе - лютая пурга,

Утопила в серебре - кручи и луга.



Позабыл мою любовь - миленький в пути,

Ой, везет мне на жлобов - Господи, прости!

Гложет черная тоска - сердце потрошит,

Старой памяти бокал - мысли ворошит.



Лапы елей до земли - в белоснежный сон,

Партизанками легли - медвяной фасон,

Лишь краснеют на ветру - бусинки рябин,

Сушит душу ложный круг - мысленных глубин.



Пусть весной моя судьба - выдаст ход конем,

Нарисую на губах - пусть горят огнем,

Хмель заполнит берега - грешно бродит кровь,

Мой твой сладкий адвокат - бывшая свекровь.





Гутен Морген



Поцелуем будить - не бойся,

Коль желание есть грешить.

По-пустому не беспокойся,

Совесть незачем ворошить.



Пусть дополнит объятье ручки

Язычка озорная игра,

Говорит моей маленькой штучке:

Просыпайся, любимый - ПОРА!!!

А теперь кулинарная проза. Не очень сложная для грубых мужских рук, но придётся попотеть. Главное, что в конце дня за всё воздастся сторицей. Напоминаю, подобный ужин (обед, завтрак) логичнее готовить порционно и не жалеть оформительской фантазии. Главное в этом деле - не переесть. Иначе не любовь получится, а сплошная беготня...

Салат-коктейль «Земные радости»

Коктейльные креветки разморозить при комнатной температуре. Ананас очистить и нарезать на кубики или банально открыть банку с консервированным. Красную смородину очистить от веточек, но в условиях суровой русской весны можно обойтись замороженной вишней. Твердый сыр натереть. Подготовленные продукты заправить майонезом с лимонным соком. Бокалы под шампанское выстлать салатными листьями и выложить на них приготовленную вкуснятину. Сверху посыпать дробленым грецким орехом или фисташками.

Салат «Елисейские поля»

Филе цыпленка нарезать на ломтики и поджарить на растительном масле до румяной корочки. Влить сухое белое вино и немного потушить. Порционные тарелки украсить салатными листьями, в центр выложить цыпленка. По периметру украсить нарезанным черешковым сельдереем, ломтиками сырых шампиньонов, половинками помидоров черри (желательно желтого цвета) и четвертинками спелой клубники. Сверху накрошить немного пикантного сыра с плесенью. Гармонию блюда подчеркнет и дополнит маленькая горка майонеза с пряными травами.

Закуска «Персик для двоих»

Постную формованную ветчину мелко измельчить ножом. Добавить тертый твердый сыр, рубленный красный репчатый лук и майонез. Посолить и поперчить. Достать из вскрытой банки половинки консервированных персиков, нафаршировать подготовленной смесью. Выложить прелесть на салатные листья и украсить зеленью.

Закуска «Аромат любви Фанфан»

Крупные лимоны ошпарить. Срезать верхушки, чтобы получились маленькие крышечки. Острым ножом аккуратно вырезать мякоть. Отрезать донышко каждого лимона для устойчивости. Размять вилкой консервированные в масле сардины. Мелко поручить черные маслины без косточек. Смешать сардины, маслины, горчицу, майонез и немного лимонной мякоти. Наполнить смесью лимоны, красить целыми маслинами и зеленью петрушки.

Яйца «Фламенко» (для упертых холостяков)

Кубики репчатого лука и пластинки чеснока пожарить в растительном масле. Добавить колечки копченых охотничьих колбасок и говяжий фарш, посолить, поперчить. В конце жарки положить половину банки помидоров в собственном соку, потушить. Форму для запекания смазать маслом. На дно выложить рис, заранее отваренный до состояния «альденте», сверху содержимое сковороды, на него поджаренные полоски сладкого перца. Сделать несколько углублений и вбить сырые яйца, стараясь сохранить в целость желток. Блюдо залить оставшимися измельченными помидорами с соком и поставить в горячую духовку на полчаса. Посыпать зеленью.

Рыбные стейки «Королевы гламура»

Брынзу или другой рассольный сыр размять вилкой. Добавить мелко нарезанную зелень укропа и очищенные креветки. В толстеньких стейках из семги прорезать «кармашки». Заполнить начинкой, зашить или заколоть зубочистками. Обвалять подготовленных «королев» в смеси муки, соли, перца и тертого пармезана. Обмакнуть в яичный льезон и обжарить в растительном масле до готовности. Подавать на листьях салата с оригинальным соусом: жирные сливки, лимонный сок и тертый сыр разогреть на сковороде и выпарить на треть от первоначального объема.

Приятного аппетита и вечной молодости! С праздником, девочки, мы вас любим!