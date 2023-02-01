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Александр Цыбульский в первом Национальном рейтинге губернаторов 2023 года

Опубликован Национальный рейтинг глав российских регионов за январь-февраль текущего года.

Политологи отмечают, что 2023 год будет годом ротаций в губернаторском корпусе. «Допускаю, что существенная их часть произойдёт уже весной. Напряжение на верхних этажах власти закономерно нарастает, и на региональном уровне следует уже подвести некий промежуточный итог прошедшему перераспределению влияния федеральных акторов. Откладывать перемены до осени, то есть до ЕДГ, во многих случаях будет нетехнологично, в том числе для субъектов РФ, которым перевыборы глав «не угрожают». Хотя грядущая в 2024 году избирательная кампания президента может внести здесь свои коррективы». (А. Сперкач)

Первые три места рейтинга заняли: Сергей Собянин (Москва), Рустам Минниханов (Татарстан), Алексей Дюмин (Тульская область).

Последние три: Ростислав Гольдштейн (Еврейская автономная область), Бату Хасиков (Калмыкия), Валентин Коновалов (Хакасия).

Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский на 47-ом месте.

Комментарий эксперта рейтинга:

- Центральным событием первых двух месяцев текущего года стал визит президента в Архангельскую область. Практически сюрприз: о приезде Путина рядовые чиновники и местные журналисты узнали ровно за день до события. Причём особого аврала по поводу высокого визита не объявлялось в связи с повседневной ухоженностью места пребывания первого лица. Место имеет принципиальное значение — впервые глава государства посетил не северодвинский ВПК, не Плесецкий космодром, не столицу региона, а что ни на есть рабочую поморскую глубинку, где расположено производство Устьянской лесоперерабатывающей компании. Её глава Владимир Буторин в конце прошлого года написал президенту письмо об угрожающей ситуации в этой отрасли, о необходимости государственной поддержки на фоне резкого сокращения экспорта, на чем ранее базировалось благополучие российских лесников.

В общем-то, такие «крики о помощи» доходили в Кремль и из Вологды, и из Коми, и из Сибири. Почему Путин для стратегического совещания выбрал именно Архангельскую область? По солидарному мнению наблюдателей, решающую роль сыграли лоббистские возможности губернатора Александра Цыбульского. За несколько часов личного общения на своей территории, где, как известно и стены помогают, глава региона решил с главой государства ряд вопросов. Вплоть до ремонта северодвинского бассейна. Отмечу, что у предшественников Цыбульского прямые контакты с Путиным носили формальный характер и являлись скорее приложением к спуску на воду продукции «Севмаша» или запуску спутников в космос.

Также на первой сессии Архангельского областного Собрания был наконец-то принят региональный закон о поддержке детей войны в полном объёме, в повестку дня он был внесён с подачи губернатора. В прошлые годы его несколько раз вносили представители оппозиционных партий, но вопрос снимался с обсуждения «из-за нехватки средств в региональном бюджете». Понятно, что по подсказке той исполнительной власти. Чуть раньше Александр Цыбульский решил вопросы о всесторонней поддержке семей участников СВО, что находится на его постоянном контроле.

Из последнего. Губернатор Поморья положительно высказался о запуске специальной программы льготного арендного жилья для сотрудников оборонно-промышленного комплекса по ставке ниже рыночной, что было озвучено в Послании президента: «Думаю, это отличный механизм поддержки сотрудников отрасли, который может стать как альтернативой льготным ипотечным программам (поскольку арендные платежи нередко ниже ипотечных), так и их дополнением». Наблюдатели не исключают, что этот вопрос также обсуждался на упомянутой выше встрече, и полагают, что это станет стимулом для строительства доходных домов на всей территории Архангельской области. 

28 февраль 08:09 | : Горячая тема / Политика

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