В тех краях часы не бьют,
Чаще просто отстают,
Поезда там не стоят
Даже несколько минут…
Время некуда девать,
Снова рано лягут спать,
Городок уже затих,
Но прогонит сон опять
Ночной экспресс,
Из ниоткуда в никуда,
А далеко
Шумят большие города…
Ночной экспресс,
Чужая жизнь мелькнёт в окне,
Но стук колёс
Растает в гулкой тишине…
Скоро яблоням цвести,
Не тоскуй и не грусти,
Так уж, видно, повелось,
Ты прости и отпусти…
Тороплюсь я и спешу,
Об одном тебя прошу –
Ты дождись, не обмани,
Как устроюсь – напишу…
За птенцом летит птенец
С покосившихся крылец,
А в потёртом пиджаке –
Лишь билет в один конец…
Вскоре их устанут ждать,
Так же рано лягут спать,
Городок всё так же тих,
Но тревожит сон опять
Ночной экспресс
Ярослав (Сэнди) Трусов