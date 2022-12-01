Архангельск 1918-1919 гг на кинокадрах из Национального архива США

К «вестям из Северной области» за сентябрь 1919 года (https://rusnord.ru/politic/56915-кроватный-вопрос-женское-засилье-бег-и-другие-вести-из-северной-области.html) приложена видеозапись фильма, созданного на основе кадров кинохроники, хранящихся в национальных архивах США и Канады.
Сегодня предлагается к просмотру вторая лента из Национального архива США под названием «339th Infantry A.E.F. in Northern Russia (1918-1919)». Или в переводе на русский: «339 пехотный полк на Севере России, 1918-1919 ».
Русская пословица гласит: «Из песни слова не выкинешь». Не выбросить из нашей истории 13 месяцев иностранной интервенции. Оценку тем событиям поставило время. И она, без сомнений, негативная. С другой стороны, за сохранившиеся кинокадры с видами Северной Двины, Архангельска, картинами жизни его насельников безымянные иностранные кинооператоры заслуживают признательности.
К фильму имеется текст с пояснениями на английском языке. Его перевод на русский язык:
«Создатель: Министерство обороны. Департамент армии. Канцелярия главного офицера связи. Дата производства: 1936
Объем и содержание:
На барабане 1 показаны наземные и воздушные виды Архангельска и Бакарицы; городские власти; высадка американских войск; выгрузка и вынос муки; дети, разносящие молоко; рыночные сцены; церемонии в больнице Красного Креста; большевистские заключенные, работающие на дороге; работает лесопилка; русские расчищают сельскохозяйственные угодья; и войска управляют уличными машинами.
Барабан 2, Британский генерал. Айронсайд проводит смотр войск. Постройка казармы. Причаливает госпитальный корабль. Генерал У.П. Ричардсон покидает ледокол "Канада", и его встречает полковник Г.Э. Стюарт. РРичардсон и Айронсайд проводят смотр гражданской охраны. Солдаты покидают госпиталь. Войска посещают службы в День благодарения (1918).
На барабане 3 показана религиозная процессия; ледокол «Канада» ломает лед на реке Северная Двина; военные катаются на коньках и санях; генерал. Ричардсон и войска в оленьих упряжках. Айронсайд и полковник. Смотр Стюарта 339-й пехотной дивизии. Русские устанавливают 6-дюймовую пушку на железнодорожную платформу. Американские войска проводят учения, стрельбы и тренируются в футболе. Маневры русской артиллерии на замерзшей реке.
Барабан 4, Укрепляют блокпосты; натягивают телеграфные линии; войска союзников роют траншеи и патрулируют леса; а русские проводят учения с железнодорожными орудиями. Айронсайд и Ричардсон украшают 339-ю пехотную часть.
Барабан 5, польские войска проходят инспекцию. Войска, в том числе 310-й энгр., проходят смотр и отправляются в США, показывают похоронную процессию и парад в День памяти (1919) в Архангельске. Род. Айронсайд и Ричардсон выступают на службах на кладбище союзников. Ричардсон посещает пикник».
Многовато в фильме интервентов?
Увы, приходится терпеть, так как сокращать видео при его демонстрации в сети закон о защите авторских прав не позволяет.
Впрочем, существует другой, народный «закон», формулировку которого приписывают Шолому Алейхему: «Если нельзя, но очень хочется, то можно». Буквально просятся «в работу» многие уникальные, обладающие высокой степенью авторитетности, фактором аутентичности, создающие эффект соучастия и сопереживания кадры из двух фильмов. И потому никто не может запретить учителям и преподавателям истории и архитектуры, музейным служащим и экскурсоводам-любителям создавать на их основе свои, не для показа в интернете видеоролики, просмотр которых будет способствовать повышению уровня доверия к воспринимаемой информации со стороны зрителей и слушателей.
Итак, смотрим, узнаём, открываем.
Александр Чашев