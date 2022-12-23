Чума. История одной эпидемии

Во Флоренции во время чумы состоялся митинг. Городским стражам порядка стоило большого труда разогнать его. На митинге прозвучало много лозунгов. В частности:
- Мыть руки – кощунство, ибо руки умыл Понтий Пилат.
- Закрывать церкви на время чумы – трижды богохульство. Нужно всем собраться в храмах и долго молиться об избавлении от заразы.
- Чуму делают евреи их христианской крови и отравляют ею колодцы, поэтому надо разнести гетто.
- Чтобы очистить колодец, надо трижды плюнуть в него, сказав: «Изыди, чума!».
- Чуму придумали аристократы, чтобы окончательно закабалить народ через карантин, поэтому аристократов – на фонари и вилы!
- Чуму изобрели схизматики-московиты, чтобы ослабить и покорить Европу, поэтому надо прекратить торговать с ними.
- Чуму выдумали тамплиеры, чтобы установить новый мировой порядок.
- Чуму создали лекари, чтобы сбывать свои микстуры и наживаться на этом. Поэтому не надо употреблять лекарства – они убивают! – а применять народные средства. Взять слюну повешенного, смешать с крысиным пометом, в ночь полнолуния съесть эту смесь, предварительно прочтя заклинание.
- Нельзя уничтожать крыс-разносчиков! Братьев меньших надо охранять и беречь.
- Чумы вообще нет! Есть десять разных недугов со схожими симптомами.
- Надо разрешить в этому году проводить карнавал. Все равно там все в масках.
- В нашем квартале в прошлом месяце сгорело с перепоя, было зарезано и удавлено в два раза больше, чем умерло от чумы.
- Чума не страшна рыжим, лысым, Рыбам, Весам и генуэзцам, им можно не соблюдать карантинные меры.
Анатолий Беднов