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Чума. История одной эпидемии

Во Флоренции во время чумы состоялся митинг. Городским стражам порядка стоило большого труда разогнать его. На митинге прозвучало много лозунгов. В частности:

- Мыть руки – кощунство, ибо руки умыл Понтий Пилат.

- Закрывать церкви на время чумы – трижды богохульство. Нужно всем собраться в храмах и долго молиться об избавлении от заразы.

- Чуму делают евреи их христианской крови и отравляют ею колодцы, поэтому надо разнести гетто.

- Чтобы очистить колодец, надо трижды плюнуть в него, сказав: «Изыди, чума!».

- Чуму придумали аристократы, чтобы окончательно закабалить народ через карантин, поэтому аристократов – на фонари и вилы!

- Чуму изобрели схизматики-московиты, чтобы ослабить и покорить Европу, поэтому надо прекратить торговать с ними.

- Чуму выдумали тамплиеры, чтобы установить новый мировой порядок.

- Чуму создали лекари, чтобы сбывать свои микстуры и наживаться на этом. Поэтому не надо употреблять лекарства – они убивают! – а применять народные средства. Взять слюну повешенного, смешать с крысиным пометом, в ночь полнолуния съесть эту смесь, предварительно прочтя заклинание.

- Нельзя уничтожать крыс-разносчиков! Братьев меньших надо охранять и беречь.

- Чумы вообще нет! Есть десять разных недугов со схожими симптомами.

- Надо разрешить в этому году проводить карнавал. Все равно там все в масках.

- В нашем квартале в прошлом месяце сгорело с перепоя, было зарезано и удавлено в два раза больше, чем умерло от чумы.

- Чума не страшна рыжим, лысым, Рыбам, Весам и генуэзцам, им можно не соблюдать карантинные меры.

Анатолий Беднов

16 декабрь 08:30 | : Горячая тема / Культура

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