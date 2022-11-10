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Незыблемые начала Конституции

Конституция России была принята 29 лет назад. Этот немалый период времени не был простым, он сопровождался различными проблемами. При решении этих проблем потенциал Основного Закона реализовывался с разной степенью эффективности. Развитие потенциала Конституции – постоянно актуальный вопрос, он требует поиска новых идей, и в то же время фундаментальности незыблемых начал.

Конституция РФ, выполняя роль фундаментального внутригосударственного общественного договора, закрепляет ценностные и целеполагающие ориентиры. Эти ориентиры имеют под собой исторические, культурные и научные основы, выработанные в течение длительного периода развития общества и государства. Формулирование многих конституционных идей можно проследить в истории философской, социологической и иных направлений человеческой мысли. Важным является и наследие русской литературы, в которой можно найти идеи, впоследствии в той или иной степени получившие отражение в принятой 12 декабря 1993 года Конституции РФ.

В качестве одной из таких предпосылок можно привести моральный зов, выраженный Ф. М. Достоевским в его последнем романе «Братья Карамазовы» о том, что никакая высшая гармония не стоит слезинки хотя бы одного замученного ребенка. Эта мысль, высказанная через проблематику духовного поиска, в переводе в политико-правовую реальность, - один из вариантов формулирования конституционной идеи защиты и приоритета детства в государственной политике России (часть 2 статьи 7, часть 1 статьи 38, часть 4 статьи 67.1 Конституции РФ).

Или, сформулированная А. С. Грибоедовым в его сатире «Горе от ума» фундаментальная для общественно-государственной сферы идея радости службы и недопустимости прислуживания для тех, кто служит делу, а не лицам. Это прототип конституционной идеи ответственного служения обществу со стремлением обеспечить его благополучие и процветание, в атмосфере правового и социального государства, верховенства права и демократии, предполагающей, что единственным источником власти в государстве является народ (преамбула, статьи 1, 2, 3, 4, 7, 15, 17 и 18 Конституции РФ).

Другая важнейшая идея сформулирована А. С. Пушкиным в оде «Вольность»: «Владыки! вам венец и трон дает Закон — а не природа; стоите выше вы народа, но вечный выше вас Закон». Эта мысль подчеркивает наиважнейшую и системообразующую конституционную идею о естественном характере прав человека, которые представляют собой не дарование со стороны государства, а природой сложившиеся закономерности жизни. В этом смысле права человека существуют изначально, а задача законодателя состоит в том, чтобы их найти, оформить и развить в тексте законов. Этот процесс можно сравнить с открытием учеными различных естественных законов, которые хотя и называются именами их открывателей, но являются фундаментальными явлениями природы.

Естественный характер прав человека и обусловленный этим фактом производный характер власти отражен в Конституции РФ, согласно которой основные права и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения (часть 2 статьи 17), они являются высшей для государства ценностью (статья 2), действуют непосредственно, определяют смысл, содержание и применение законов, деятельность всех ветвей и уровней власти (статья 18), в связи с чем не должны издаваться законы, отменяющие или умаляющие права и свободы человека и гражданина, а ограничения прав должны быть пропорциональны общественно значимым целям. При этом конституционный перечень основных прав и свобод не должен толковаться как отрицание или умаление других общепризнанных прав и свобод человека и гражданина (статья 55).

Вместе с тем крайне важно, что все конституционные идеи должны восприниматься с учетом ориентиров и целей, исходя из которых принимался Основной Закон. Эти первоначала декларированы в преамбуле Конституции, которая была принята многонациональным народом России, соединенным общей судьбой на своей земле и осознававшим себя частью мирового сообщества, с верой в добро и справедливость, для утверждения прав и свобод человека, гражданского мира и согласия, исходя из общепризнанных принципов равноправия и самоопределения народов, а также ответственности за свою Родину перед нынешним и будущими поколениями.

Данные идеи, а именно символы родины и единства мира, с лирической грустью выражены Н. Рубцовым в его стихотворении «Звезда полей», в котором звезда есть проявление всеобщей соборности и согласия, общечеловеческих ценностей и умиротворения: «Звезда полей горит, не угасая, для всех тревожных жителей земли, своим лучом приветливым касаясь всех городов, поднявшихся вдали…».

Необходимо помнить и хранить незыблемые начала Конституции. Нельзя оставлять их в равнодушном забвении. Как писал А. К. Толстой в своем заключении к историческому роману «Князь Серебряный»: «Ничто на свете не пропадает, и каждое дело, и каждое слово, и каждая мысль вырастает, как древо; и многое доброе и злое, что как загадочное явление существует поныне в русской жизни, таит свои корни в глубоких и темных недрах минувшего». И вечно актуальными останутся слова жившего на рубеже 18-19 веков митрополита Филарета (Дроздова), который в духовно-поэтической переписке с А. С. Пушкиным со светлой надеждой писал: «Вспомнись мне, забвенный мною! Просияй сквозь сумрак дум, - и созиждется тобою сердце чисто, светел ум».

Владимир Цвиль, адвокат Адвокатской палаты Архангельской области


 

12 декабрь 08:00 | : Горячая тема / Политика

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