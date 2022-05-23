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"Привьюсь". Памяти Анатолия Беднова

В минувшую пятницу Архангельск простился с журналистом и писателем Анатолием Бедновым. В память о коллеге публикуем один из последних его рассказов.

Привьюсь непременно! Жить-то хочется. А то мой старый приятель в жизни ничем не хворал кроме насморка и похмелья – и на-ко: слег с этим чертовым коронавирусом и умер. Взял и умер сорока двух лет от роду. А сначала-то говорили: только стариков косит. Пойду и привьюсь!

Да нет, не пойду. Все равно толку никакого, с тем же успехом можно касторкой рак лечить. Бесполезно это! Вот на днях знакомый мой, привитый уже – оказалось, заразился. Врач утверждает, что до вакцинации. Врет! Если его привили, заразе должен сразу каюк наступить. А ему до второй прививки неделя оставалась – и вот тебе, болен. И на хрена такая вакцина, которая все равно не помогает!

Нет, лучше привьюсь. Иначе из-под палки заставят. Или с работы долой как непривитого сотрудника. Вот завтра же пойду и привьюсь. А то директор наш все уши прожужжал, всю плешь проел – «на работу не пущу, кто не привьется, без справки о прививке – только через мой труп».
Нафиг нужна прививка? Она ж российская, эта вакцина. А все, что отечественное, сделано через зад, хоть и колют в руку. Ведь даже там, на Западе, где качество не в пример российскому, и то вакцинированные мрут, что же говорит о нашей. Как совок был, так он и остался. Не буду рисковать.

Надо сходить на прививку. Я ж в отпуск собираюсь за границу, на курорт. А у них же все строго: непривитых россиян не пускают, от ворот поворот дают.

Ну, уж нет! Это только время тратить. Час-другой в очереди в поликлинике – это же самый простой способ заразиться. И никакая прививка не поможет, только сам себе хуже сделаешь. В духоте, в тесноте, все друг на друга дышат, это чертов коронавирус распространяют. Не пойду я прививаться – и все тут!

Надо идти! А то, что люди скажут, друзья и родные? «Ты же современный человек прогрессивный, байкам-страшилкам про вакцину верить не должен».

Не пойду! Это все власти нарочно устроили, чтобы людей чипировать перед выборами. Ведь выборы же скоро, так? Они с помощью укола чип вживлять будут. И потом этот чип на их сознание воздействовать начнет. Допустим, голосуют они всегда за коммунистов, а тут им вещество ввели – и они дружно побегут на участки голосовать за сами догадайтесь какую партию.

Как же не прививаться? Ведь у меня жена, дети, отцу с матерью уже за семьдесят перевалило. Вот подхвачу я вирус – и семью заражу. Сам-то, может быть, и выкарабкаюсь, а домочадцы как? А родители – им много лет, у них хронические болезни, они в группе риска? Если с ними случится непоправимое, кто виноват будет? Нет, надо обязательно вакцинироваться!

Зачем эту тему раздувают? Только людей запугивают. У нас в области за год на дорогах больше народу погибло, чем от этой пандемии. А сколько от сердечных проблем мрет, сколько от онкологии, от пьянки, наконец? Если все эти смерти суммировать, то жертв пандемии на их фоне не так уж много.

И все-таки пойду! Какая ни есть, а защита для организма. Я ж в детстве столько раз прививался – и ничего, никаких побочных эффектов. Как это в детской книжке: «Ну, подумаешь укол. Укололи – и пошел». И еще мультик про бегемота, который боялся прививок. Что я, маленький, уколов бояться?

Я тут вчера в Интернете про побочные эффекты прочитал – жуть. Тромбозы всякие, обострение хронических заболеваний. Только хуже для себя сделаю.

Прививаться надо! Большинство моих знакомых укол сделали, некоторые уже дважды. И главное – всего один не заболел. Только я как белая ворона…

Я, короче, на один сайт наткнулся. Там мистика разная, про конец света и прочее. Я раньше этому как-то не особо верил, а теперь стал… Прочитал, что в конце времен, когда Антихрист, придет, всем будут печать его ставить – на лоб и на правую руку. Сейчас ведь именно так и происходит.

Раньше, когда температуру мерили, градусник под мышку совали, а сейчас какую-то штуковину ко лбу приставляют, как пистолет в фильмах про мафию. Щелк, писк – и цифра высвечивается. А колют в руку. Не всем, правда, в правую, кому-то и в левую. Потребую, чтобы меня в левую кололи, или скандал устрою. А вообще нет, не пойду, да ну их к черту… к Антихристу этому.

Ладно, так и быть, иду. Орел или решка? Если орел – иду прививаться, решка – нет. Орел! Значит, надо идти. Давай-ка еще на ромашке погадаю, прививаться – не прививаться. За неимением дома ромашки погадаю на розочке. Придется одним цветочком пожертвовать. Странно, что-то он не пахнет, а раньше-то, как благоухал! Вроде и поливаю регулярно, удобрениями подкармливаю.

Цвести цветет, а не пахнет. Может, тоже каким цветочным вирусом заразился?

Анатолий Беднов скончался 23 августа от внезапной остановки сердца в возрасте 56 лет.

29 август 09:00 | : Горячая тема / Культура

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