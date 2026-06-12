Архангельской области снова обещают мусорный полигон

Ход строительства объектов обращения с твёрдыми коммунальными отходами и развитие инфраструктуры отрасли обсудили на заседании штаба Минприроды в рамках Инцидента № 58 «Организация системы по обращению с ТКО». Совещание провёл министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов.

«Сегодня регионы активно создают современную инфраструктуру обращения с отходами. Теперь главная задача — не снижать темп и довести каждый объект до ввода в эксплуатацию в запланированные сроки. От этого напрямую зависит качество коммунальной услуги и достижение целей национального проекта «Экологическое благополучие», — отметил Александр Козлов.

В Архангельской области готовность комплекса по обработке и утилизации отходов «Черемушское» достигла 93,5%. После ввода он сможет ежегодно обрабатывать 70 тысяч тонн и утилизировать 28 тысяч тонн отходов. Всего в регионе предусмотрено строительство и модернизация 40 объектов, включая комплексы переработки, полигон, объекты обезвреживания и мусороперегрузочные станции.

(фото с https://promekoservice.ru)