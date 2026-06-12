В Поморье при наеме на работу иностранной силы придется раскошелиться

Гострудинспекция в Архангельской области и Ненецком автономном округе информирует, что с 26 июля 2026 года вступают в силу изменения в Налоговый кодекс Российской Федерации, утвержденные Федеральным законом от 26.06.2026 № 190-ФЗ. Документом предусмотрено значительное повышение размеров государственных пошлин в сфере миграции, что напрямую затрагивает интересы организаций, использующих труд иностранных граждан.

Для юридических лиц (работодателей) государственная пошлина за выдачу разрешения на привлечение и использование иностранных работников увеличивается с 12 000 до 15 000 рублей (за каждого привлекаемого сотрудника).

Стоимость выдачи разрешения на работу для иностранного гражданина возрастет с 4 200 до 5 000 рублей.

Для иностранных граждан (кандидатов на трудоустройство):

Оформление разрешения на временное проживание подорожает с 1 920 до 15 000 рублей.

Получение вида на жительство обойдется теперь в 30 000 рублей вместо прежних 6 000.

Илья Тильман, заместитель руководителя Гострудинспекции в Архангельской области и Ненецком автономном округе: «В связи с предстоящим повышением пошлин рекомендуем работодателям, планирующим привлекать иностранных специалистов заранее учесть рост расходов на оформление кадровых документов».

С полным текстом Федерального закона от 26.06.2026 № 190-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации» можно ознакомиться по ссылке:

http://www.publication.pravo.gov.ru/document/0001202606260027?index=1