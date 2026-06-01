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Половина архангелогородцев разочарована в новой работе

Аналитики hh.ru, ведущей российской платформы онлайн-рекрутинга, совместно с сервисом по работе с HR-брендом Dream Job изучили причины увольнений жителей Архангельской области в первые полгода после трудоустройства. Исследование показало, что главная причина раннего ухода — несовпадение ожиданий с реальностью: об этом сообщили 44% респондентов.



По данным Dream Job, 64% работников хотя бы раз увольнялись с новой работы в первые шесть месяцев. Главными причинами стали расхождение обещанных условий с рабочими буднями, другая нагрузка, график и круг задач. Более половины респондентов признались, что отказались бы от оффера, получив более честную информацию на старте.


Как оказалось, решение об уходе формируется довольно быстро. Уже в течение первого месяца 64% поняли, что не задержатся, в том числе 23% — за первую неделю, 10% — в день выхода. В 87% случаев работники покидали компанию по собственной инициативе.


Кроме того, опрос hh.ru показывает, что мысли об увольнении в первые месяцы посещали 38% женщин и 33% мужчин. Наиболее высокая доля зафиксирована в автомобильном бизнесе — 50%, в маркетинге, рекламе и PR — 47%, в HR — 46%. Реже такой ответ давали сотрудники IT – 26%, сферы безопасности — 28% и рабочий персонал — 29%.


По данным hh.ru, отношение к новому месту имеет фактор возраста. Чаще всего об уходе задумывались сотрудники 35–44 лет (38%), россияне 25–34 лет (37%) и 45–54 лет (36%). Среди респондентов младше 25 лет такой ответ дали 29%, в группе 55+ — 21%. Похожую возрастную картину показал опрос Dream Job: работники 35–44 лет составили ядро уже уволившихся — 46% случаев раннего ухода.


Выяснилось, что главными поводами для раннего увольнения становятся деньги, условия труда и нагрузка выше ожидаемой. Исследование hh.ru показывает, что причины ухода часто связаны с расхождением ожиданий и рабочего опыта — у 44% респондентов из Архангельской области условия, описанные на собеседовании, не совпали с тем, что они увидели после выхода. Стиль управления не устроил 39% опрошенных. Еще каждый третий сообщил, что руководитель не занимался его адаптацией либо признался, что разочаровался в компании. Оценки руководства и онбординга у респондентов обоих полов почти совпали, однако о невыполненных обещаниях чаще говорили мужчины — 59% против 52% среди женщин. 

 

16 июль 08:38 | : Экономика

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