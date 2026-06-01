Половина архангелогородцев разочарована в новой работе

Аналитики hh.ru, ведущей российской платформы онлайн-рекрутинга, совместно с сервисом по работе с HR-брендом Dream Job изучили причины увольнений жителей Архангельской области в первые полгода после трудоустройства. Исследование показало, что главная причина раннего ухода — несовпадение ожиданий с реальностью: об этом сообщили 44% респондентов.









По данным Dream Job, 64% работников хотя бы раз увольнялись с новой работы в первые шесть месяцев. Главными причинами стали расхождение обещанных условий с рабочими буднями, другая нагрузка, график и круг задач. Более половины респондентов признались, что отказались бы от оффера, получив более честную информацию на старте.





Как оказалось, решение об уходе формируется довольно быстро. Уже в течение первого месяца 64% поняли, что не задержатся, в том числе 23% — за первую неделю, 10% — в день выхода. В 87% случаев работники покидали компанию по собственной инициативе.





Кроме того, опрос hh.ru показывает, что мысли об увольнении в первые месяцы посещали 38% женщин и 33% мужчин. Наиболее высокая доля зафиксирована в автомобильном бизнесе — 50%, в маркетинге, рекламе и PR — 47%, в HR — 46%. Реже такой ответ давали сотрудники IT – 26%, сферы безопасности — 28% и рабочий персонал — 29%.





По данным hh.ru, отношение к новому месту имеет фактор возраста. Чаще всего об уходе задумывались сотрудники 35–44 лет (38%), россияне 25–34 лет (37%) и 45–54 лет (36%). Среди респондентов младше 25 лет такой ответ дали 29%, в группе 55+ — 21%. Похожую возрастную картину показал опрос Dream Job: работники 35–44 лет составили ядро уже уволившихся — 46% случаев раннего ухода.



