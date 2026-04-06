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Дмитрий Морев проверил готовность к подключению горячей воды

Глава Архангельска Дмитрий Морев провел рабочую поездку на ключевые объекты теплосетей, от которых зависит возобновление горячего водоснабжения в округах.

 Вместе с директором Архгортеплосетей ТГК-2 Станиславом Ерехинским он побывал на пр. Обводный канал, 30 и пр. Дзержинского, 3.

 Ситуация непростая, но график подключения уже понятен:

 Северный округ, Варавино-Фактория, Майская горка - подключены.

 Соломбальский округ - сегодня утром поставили на заполнение, включили циркуляцию.

 Сегодня ночью после завершения ремонта заполнят магистраль по улицам Садовая, Шубина, Новгородский.

 Завтра в течение дня ТГК-2 планируют подключить к горячей воде порядка 80% Октябрьского и Ломоносовского округов.

 Основное сдерживающее звено по Ломоносовскому округу - замена сальникового компенсатора ДУ-500. Работы сегодня завершают, ночью начнут заполнение.

 По остальным бригады продолжат работать в выходные и праздники.

 Если дом находится в подключенных округах, но горячей воды в кране нет, то необходимо обратиться в свою УК или ТСЖ – слесарь должен повернуть вентиль в подвале конкретного дома.

 Сразу после поездки ТГК-2 предоставили карту-график подключения.


10 июнь 16:45 | : Экономика

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