Дмитрий Морев проверил готовность к подключению горячей воды

Глава Архангельска Дмитрий Морев провел рабочую поездку на ключевые объекты теплосетей, от которых зависит возобновление горячего водоснабжения в округах.

Вместе с директором Архгортеплосетей ТГК-2 Станиславом Ерехинским он побывал на пр. Обводный канал, 30 и пр. Дзержинского, 3.

Ситуация непростая, но график подключения уже понятен:

Северный округ, Варавино-Фактория, Майская горка - подключены.

Соломбальский округ - сегодня утром поставили на заполнение, включили циркуляцию.

Сегодня ночью после завершения ремонта заполнят магистраль по улицам Садовая, Шубина, Новгородский.

Завтра в течение дня ТГК-2 планируют подключить к горячей воде порядка 80% Октябрьского и Ломоносовского округов.

Основное сдерживающее звено по Ломоносовскому округу - замена сальникового компенсатора ДУ-500. Работы сегодня завершают, ночью начнут заполнение.

По остальным бригады продолжат работать в выходные и праздники.

Если дом находится в подключенных округах, но горячей воды в кране нет, то необходимо обратиться в свою УК или ТСЖ – слесарь должен повернуть вентиль в подвале конкретного дома.

Сразу после поездки ТГК-2 предоставили карту-график подключения.



