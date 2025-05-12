ТГК-2 огорчила Архангельск новыми сроками подключения горячей воды

В ходе заполнения теплосетей энергетики обнаружили новые повреждения трубопроводов, в связи с чем сроки подключения горячего водоснабжения в некоторых округах города вынужденно продлеваются. О чем привычно сообщила компания ТГК-2, на которой клейма негде ставить.

Ситуацию разъясняет издание «Регион 29»:

- В настоящее время специалисты продолжают работы по устранению повреждений.

Компания приносит извинения за временные неудобства и просит жителей отнестись с пониманием к проводимым ремонтным мероприятиям, которые необходимы для обеспечения надежного и безопасного теплоснабжения в предстоящем отопительном сезоне.

С графиком возобновления подачи горячей воды можно ознакомиться по ссылке.

О том, как ТГК-2 держит за горло потребителей своих услуг, читайте здесь.