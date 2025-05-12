Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

ТГК-2 огорчила Архангельск новыми сроками подключения горячей воды

В ходе заполнения теплосетей энергетики обнаружили новые повреждения трубопроводов, в связи с чем сроки подключения горячего водоснабжения в некоторых округах города вынужденно продлеваются. О чем привычно сообщила компания ТГК-2, на которой клейма негде ставить.

Ситуацию разъясняет издание «Регион 29»:

- В настоящее время специалисты продолжают работы по устранению повреждений.

Компания приносит извинения за временные неудобства и просит жителей отнестись с пониманием к проводимым ремонтным мероприятиям, которые необходимы для обеспечения надежного и безопасного теплоснабжения в предстоящем отопительном сезоне.

С графиком возобновления подачи горячей воды можно ознакомиться по ссылке.

О том, как ТГК-2 держит за горло потребителей своих услуг, читайте здесь.

14 июнь 09:58 | : Экономика / Скандалы

Главные новости


С васьковскими «дорожными бесами» решили бороться
Запах мокрой тряпки. Воспоминания о советском общепите

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Июнь 2025 (173)
Май 2025 (395)
Апрель 2025 (408)
Март 2025 (425)
Февраль 2025 (390)
Январь 2025 (363)



Деньги


все материалы
«    Июнь 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20