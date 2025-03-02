В сентябре для "ЭкоИнтегратора" наступает момент истины

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Связано это с постановлением «Об утверждении порядка обращения с твердыми коммунальными отходами», которое подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Оно будет действовать до 2031 года.

В постановлении детально описан полный цикл обращения с ТКО: от их сбора до переработки, порядок оформления необходимой документации, включая форму типового договора на оказание соответствующих услуг.

Основные изменения также включают совершенствование процедуры заключения договоров с региональным оператором и перечень оснований лишения его статуса регионального оператора.

Так, в частности, отсутствие безотзывной банковской гарантии, наличие просроченной задолженности перед оператором в размере, равном или превышающем 25 процентов обязательств по договору за год, нарушение схемы потоков ТКО пять и более раз в течение календарного года, допущенных по вине регионального оператора, могут стать основаниями для лишения юридического лица статуса регионального оператора в судебном порядке.

Правилами также установлены «безусловные основания» для лишения статуса регионального оператора — в этом случае решение принимает уполномоченный орган без суда, например, когда юридическое лицо само отказывается от статуса, находится в состоянии банкротства либо его лицензия аннулирована.

То есть, отбрехаться перед депутатами на сессии без серьезных последствий уже не получится.

В правилах предусмотрены обязательства потребителей. В частности, заявку на заключение договора с региональным оператором необходимо подавать в течение 10 рабочих дней со дня приобретения зданий, помещений и земельных участков. Если такая заявка не направлена, расчеты будут вестись по умолчанию на основе норматива накопления ТКО.

Новыми правилами описаны все основные способы накопления ТКО и ограничения по складированию отходов на контейнерных площадках. У регионов появляется возможность самостоятельно определять способы накопления ТКО на своей территории, введены понятия «места сбора вторичных ресурсов» и «фандоматы». 

21 март 09:54 | : Экономика / Скандалы

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