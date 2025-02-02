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20% работодателей в Архангельске проверяют кредитные истории соискателей

В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие рекрутеры компаний и представители экономически активного населения из Архангельска.

20% эйчаров утверждают, что в их компаниях проверяются кредитные истории кандидатов на все позиции, еще в 2% предприятий и организаций осуществляются выборочные проверки.

11% соискателей сталкивались с подобным в процессе трудоустройства: «Когда устраивалась в банк»; «На руководящую должность». Причем чаще о таких проверках рассказывали архангелогородцы в возрасте от 35 до 45 лет, а также те, чей доход превышает 100 тысяч рублей в месяц (по 14%).

Юристы SuperJob напоминают, что выписка о кредитной истории относится к персональным данным. Работодатель может получить выписку из бюро кредитных историй только с письменного согласия соискателя, указав цель подобной проверки. Впрочем, вопросы о кредитной истории работодатели могут задать в процессе интервью или в ходе анкетирования. Однако при устройстве на работу человеку не имеют права отказать с основанием «плохая кредитная история». Согласно закону, отказ может быть связан лишь с профессиональными качествами претендента.

(фото с https://www.banknn.ru) 

28 февраль 08:00 | : Экономика

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