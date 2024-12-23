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В Котлас зашел миллиардер из списка Forbes

Виктор Харитонин  прикупил Котласский химзавод, специализирующийся на выпуске лакокрасочных материалов, продуктов для нефтегазового сектора и дорожного строительства. Эксперты называют эту покупку дальновидной и перспективной в свете самых актуальных госпрограмм.

Объективка на покупателя:

Совладелец «Фармстандарта» миллиардер Виктор Харитонин занимает 24 место в рейтинге 125 миллиардеров России — 2024 журнала Forbes. Его состояние оценивается в $6,9 млрд.

Наблюдатели полагают, что градоначальнику Котласа Денису Шевела надо в ближайшее время вступить в прямой контакт с миллиардером и договориться с ним об участии в социальной жизни города.

А то ведь недолго и газ отключить… (шутка)

(фото с https://abnews.ru

15 январь 13:42 | : Экономика

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