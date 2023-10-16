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Осужденные архангельской колонии выполняют заказ МДУ

В Центре трудовой адаптации осужденных исправительной колонии №7 УФСИН России по Архангельской области (п. Лесная Речка, г. Архангельск) выполняют заказ  для Мезенского дорожного управления.


Между акционерным обществом и учреждением заключен договор об изготовлении 30 дорожных ограждающих конструкций. Над заказом работают осужденные, трудоустроенные в цехе металлообработки. Изготовление ведётся с соблюдением всех необходимых требований и стандартов.


Заключение договоров по производству продукции в учреждениях уголовно-исполнительной системы Архангельской области позволяет привлечь осужденных к труду. Работая в местах лишения свободы, осужденные получают возможность погашать иски и выплачивать алименты согласно приговорам судов. 

05 декабрь 11:42 | : Экономика

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