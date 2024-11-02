Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Игорь Арсентьев: Северодвинцы не готовы платить 88 рублей за автобусный билет

Слово главы города корабелов:

- Завтра на сессии городского Совета депутатов будут рассмотрены изменения в бюджет городского округа на 2024 год. Планируем направить субсидию в размере 189 миллионов рублей на организацию транспортного обслуживания населения.

Некоторые депутаты предлагают не субсидировать пассажирские перевозки, а в качестве альтернативы найти перевозчика, который будет оказывать данную услугу на условиях самоокупаемости.

 Что же будет при таком развитии событий? В этом случае, перевозки будут осуществляться по регулируемому экономически обоснованному тарифу. Мы решили посчитать, каким же в нынешних реалиях может стать этот тариф для жителей. По методике расчета был учтен расчетный пассажиропоток, индексация минимального размера оплаты труда с 1 января 2025 года, текущий уровень цен на топливо и запасные части, стоимость новых автобусов.

И, если не субсидировать часть затрат перевозчика, то единая расчетная стоимость билета составит 88(!!!) рублей. На данный момент, как мы знаем, единая стоимость проезда на всех маршрутах, включая дачные – 40 рублей.

Готовы ли мы ездить на работу за 88 рублей? 

 Я думаю, что нет!

 

20 ноябрь 13:45 | : Экономика / Скандалы

Главные новости


Вперед за Госуслугами, или Неприступный Архангельск-2
Роспись Царским кушаньям начала XVII века

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Ноябрь 2024 (273)
Октябрь 2024 (409)
Сентябрь 2024 (343)
Август 2024 (343)
Июль 2024 (331)
Июнь 2024 (354)



Деньги


все материалы
«    Ноябрь 2024    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20