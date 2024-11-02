Игорь Арсентьев: Северодвинцы не готовы платить 88 рублей за автобусный билет

Слово главы города корабелов:

- Завтра на сессии городского Совета депутатов будут рассмотрены изменения в бюджет городского округа на 2024 год. Планируем направить субсидию в размере 189 миллионов рублей на организацию транспортного обслуживания населения.

Некоторые депутаты предлагают не субсидировать пассажирские перевозки, а в качестве альтернативы найти перевозчика, который будет оказывать данную услугу на условиях самоокупаемости.



Что же будет при таком развитии событий? В этом случае, перевозки будут осуществляться по регулируемому экономически обоснованному тарифу. Мы решили посчитать, каким же в нынешних реалиях может стать этот тариф для жителей. По методике расчета был учтен расчетный пассажиропоток, индексация минимального размера оплаты труда с 1 января 2025 года, текущий уровень цен на топливо и запасные части, стоимость новых автобусов.

И, если не субсидировать часть затрат перевозчика, то единая расчетная стоимость билета составит 88(!!!) рублей. На данный момент, как мы знаем, единая стоимость проезда на всех маршрутах, включая дачные – 40 рублей.

Готовы ли мы ездить на работу за 88 рублей?

Я думаю, что нет!