Митрополит Корнилий поздравил "Звездочку" с юбилеем

Митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий 11 октября побывал в центре судоремонта «Звездочка» в Северодвинске. Архипастырь посетил на территории предприятия храм в честь праведного Феодора Ушакова и встретился с генеральным директором Сергеем Маричевым.

На встрече обсудили ряд актуальных вопросов взаимодействия Архангельской епархии и предприятия, стороны заверили друг друга в готовности продолжать доброе соработничество на благо Отечества.

Митрополит Корнилий поздравил Сергея Юрьевича с 70-летием предприятия и благословил его образом Архистратига Божия Михаила. Глава митрополии удостоил Сергея Маричева епархиальной медали Архангела Михаила II степени.

Ниже приводим полный текст поздравительного адреса на имя директора центра судоремонта «Звездочка».

Глубокоуважаемый Сергей Юрьевич!

Позвольте сердечно поздравить Вас с 70-летием центра судоремонта «Звездочка».

За годы своей славной истории легендарное предприятие освоило ремонт атомоходов, субмарин, ракетоносцев и других видов кораблей и судов и никогда не останавливалось в развитии. Вместе со звездочкой развивался и продолжает уверенно смотреть в будущее город трудовой доблести Северодвинск. Истории жизни десятков тысяч семей связаны с возглавляемым Вами предприятием, которое ныне отмечает важную веху в своей истории.

Говоря о мощной промышленности, мы всегда имеем в виду огромный человеческий потенциал, который стоит за любыми технологическими прорывами и важными для всей нашей страны производственными процессами. Главное — это люди, их материальное и духовное благосостояние. Именно в сфере духа находятся ключевые вопросы жизни личности, общества и государства. Дай Бог, чтобы производственная и оборонная мощь нашей страны всегда была сопряжена с силой духовной и укрепление России, основанное на истинных духовных началах, служило торжеству вечных непреложных ценностей любви, мира, добра и красоты.

Пусть благословение Божие всегда пребывает с руководителями и сотрудниками центра судоремонта «Звездочка». Желаю всему коллективу дальнейшего процветания, а каждому работнику – здравия, крепости сил и благословенных успехов во всех добрых делах и начинаниях.

Призываю на Вас Божие благословение!

С глубоким уважением митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий

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АО «ЦС «Звёздочка» — крупнейшее судоремонтное предприятие России с развитой структурой производственных филиалов в бассейнах Баренцева, Белого, Черного, Азовского и Каспийского морей.

Основные направления деятельности:

— ремонт, модернизация и переоборудование подводных лодок и надводных кораблей в т. ч. с ядерной энергетической установкой;

— ремонт, модернизация и переоборудование гражданской морской техники;

— строительство гражданской морской техники различного назначения, в том числе оффшорной;

— изготовление объектов стартовой инфраструктуры космических ракетных комплексов;

— производство продукции машиностроения;

— сервисное обслуживание кораблей и судов;

— комплексная утилизация морской техники, в том числе кораблей и судов с ядерными силовыми установками;

— военно-техническое сотрудничество с иностранными заказчиками;

— разработка, проектирование и изготовление пропульсивных комплексов различных типов — гребных валов, гребных винтов, водометных движителей, винторулевых колонок, подруливающих устройств;

— производство судовой мебели;

— огранка алмазов в бриллианты и ювелирное производство.