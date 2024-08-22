У леспрома Архангельской области стали расти доходы

За первые полгода 2024 года доходы от лесопользования в Архангельской области выросли почти на 24% по сравнению с первым полугодием 2023 года и превысили 1,53 млрд руб.

«Архангельская область занимает 3 место среди регионов СЗФО по доходам от использования лесов. За 6 месяцев в федеральный бюджет перечислено более 820,9 млн рублей. В бюджет субъекта направлено более 705,9 млн. рублей, а в местные бюджеты поступило 11,7 млн. рублей», - сообщил директор Архангельского филиала Рослесинфорг Андрей Третьяков.

Наибольшая статья доходов в области лесопользования у Архангельской области образуется за счет предоставления лесных участков в аренду – 1,25 млрд руб. Основным видом деятельности на арендованных землях в Архангельском регионе является заготовка древесины, которая приносит большую часть лесных доходов региона. За два квартала этого года сумма дохода составила почти 1,22 млрд руб., что превысило показатели прошлого года на 12%.

Также доходы приносят платежи арендаторов лесных участков, которые занимаются геологоразведкой и добычей полезных ископаемых, они уплатили 25,5 млн руб, а также те, кто ведет строительство линейных объектов - их вклад составил 6,9 млн руб., сумма платежей от рекреации достигла 2,2 млн руб.

Всего в Северо-Западном Федеральном округе доход, полученный за первые два квартала 2024 года от использования лесов, составил порядка 8,7 млрд рублей. Это на 14% больше, чем за аналогичный период прошлого года. СЗФО – лидер по лесным доходам в стране. Больше всего доходов обеспечила Республика Коми (боле 2 млрд руб.) и Вологодская область (1,7 млрд руб.)