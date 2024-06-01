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Игорь Арсентьев расчихвостил работу Северодвинского хлебокомбината

Цитируем слова главы города корабелов:

- За период своей работы внимательно слежу за деятельностью нашего предприятия «Северодвинский хлебокомбинат». Сегодня на заседании Совета директоров был заслушан отчет руководителя об итогах работы за 2023 год, который, увы, вызывает большую обеспокоенность.

Во-первых, продолжается снижение объемов производства и реализации продукции, а собственная розничная сеть работает в убыток. Во-вторых, взаимодействие с торговыми сетями оставляет желать лучшего. В-третьих, совершенно недопустимо, чтобы муниципальное предприятие фигурировало в сводках правоохранительных органов, деятельность должна быть открытой и прозрачной.

 Считаю, что работу легендарного и стратегически важного для города предприятия, обладающего уникальными рецептурами и множеством наград, необходимо серьезно и основательно перезагрузить. Профильным заместителям даны поручения в ближайшее время подготовить предложения по кардинальным изменениям плана работы предприятия для дальнейшей экономически эффективной деятельности.

25 июнь 08:09 | : Экономика

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