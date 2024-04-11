Крепитесь. Архангельские дорожники переходят с мая на февраль

Со вчерашнего дня, из-за непогоды, подразделения «Мезенского дорожного управления» переведены на усиленный режим работы. И параллельно возвращают зимние методы уборки улиц. Подробности от издания «Регион 29».

10 мая в Архангельске и Северодвинске для борьбы с последствиями снегопада было задействовано 40 единиц спецтехники и 50 дорожных рабочих.

Из-за погодных условий дорожники просят всех водителей и пешеходов быть внимательными на дороге и соблюдать правила дорожного движения.

Отметим, что на улицах в первую очередь убирают снег там, где проходят автобусные маршруты, а также в местах с интенсивным движением транспорта и пешеходов.

Если у вас есть замечания или предложения по поводу уборки снега, вы можете сообщить о них дежурному диспетчеру в любое время суток. Телефоны для связи:

Архангельск: +7 (8182) 43-30-08, +7 (921) 243-30-08 (номер доступен в Viber, WhatsApp, Telegram);

Северодвинск: +7 (921) 247-17-17, +7 (8184) 92-17-17 (номер доступен в Viber, WhatsApp, Telegram).