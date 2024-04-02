За два года в Архангельской области солидно выросла зарплата

Аналитики hh.ru выяснили, что в Архангельской области конкуренция на рынке труда продолжает падать, при это у соискателей появляется отличная возможность найти работу в тех сферах, где раньше они получали отказы от компаний.
На архангельском рынке труда сложился рекордный дефицит соискателей и как следствие в целом ряде сфер жители региона могут найти работу проще и быстрее, чем это было еще пару лет назад. Так, по итогам I квартала на одну вакансию претендуют 3 соискателя. Два года назад на одно рабочее место в среднем претендовали 4-5 человек.
За два года процедура поиска работы и трудоустройства упростилась сразу в тринадцати профессиональных сферах. Так, почти в два раза упала конкуренция и как следствие увеличился спрос на работников в сфере финансов и бухгалтерии. Также в два раза проще стало искать работу в сфере продаж: сейчас здесь на одну вакансию приходится порядка 2,4 резюме. Аналогичная ситуация в сфере гостиничного и ресторанного бизнеса: лишь 3 резюме на вакансию.
Также в рейтинг сфер почти без конкуренции за рабочие места в Архангельской области этой весной попали медицина (менее человека на рабочее место), страхование (1,3 резюме), розница (до 1,8 резюме), автобизнес (2 кандидата на место), рабочие и строительство (до 3,5 резюме на вакансию).
Также за 2 года сильно упала конкуренция, и как следствие упростился поиск работы для консультантов по стратегии и инвестициям в северном регионе (сейчас на одну вакансию претендуют 6 человек, в 2022 году их было порядка 27).
Параллельно упрощению поиска работы в остродефицитных профессиях и сферах продолжается рост зарплат. Так, сейчас в вакансиях медицинской сферы зарплаты достигают 51 тыс. рублей, что на 19 тыс. рублей больше, чем весной 2022 года. На целых 65 тыс. рублей выросли предлагаемые зарплаты в сфере транспорта, на 58 тыс. рублей – в сельском хозяйстве. На 41 тыс. рублей выросли предлагаемые зарплаты в вакансиях для рабочих (до 88 тыс.). В данном случае динамика зарплат в вакансиях для рабочих обогнала зарплатные предложения в ИТ-сфере (здесь рост дохода за два года составил 8,3 тыс. рублей).
Динамика конкуренции за работу среди жителей Архангельской области и предлагаемых зарплат за два года:
СФЕРА
мар.24
мар.22
Разница конкуренции за два года
мар.24
мар.22
Динамика з/п
Транспорт, логистика, перевозки
4,0
5,1
1,1
116 078 ₽
51 233 ₽
64 845 ₽
Сельское хозяйство
4,9
3,7
-1,3
120 542 ₽
62 484 ₽
58 058 ₽
Добыча сырья
5,0
4,5
-0,5
116 227 ₽
67 370 ₽
48 857 ₽
Домашний, обслуживающий персонал
5,6
8,5
2,9
82 912 ₽
41 588 ₽
41 324 ₽
Рабочий персонал
3,3
3,5
0,2
87 951 ₽
47 036 ₽
40 915 ₽
Строительство, недвижимость
3,5
3,7
0,2
80 051 ₽
49 222 ₽
30 829 ₽
Производство, сервисное обслуживание
4,4
3,7
-0,6
78 668 ₽
48 209 ₽
30 459 ₽
Автомобильный бизнес
2,1
2,6
0,5
80 022 ₽
50 286 ₽
29 736 ₽
Медицина, фармацевтика
0,8
0,8
0,0
50 734 ₽
31 708 ₽
19 026 ₽
Маркетинг, реклама, PR
24,9
26,7
1,8
50 671 ₽
32 482 ₽
18 190 ₽
Туризм, гостиницы, рестораны
3,7
6,6
2,9
45 580 ₽
28 247 ₽
17 333 ₽
Юристы
8,7
8,4
-0,3
50 616 ₽
33 907 ₽
16 709 ₽
Финансы, бухгалтерия
4,9
9,5
4,5
50 300 ₽
35 057 ₽
15 243 ₽
Продажи, обслуживание клиентов
2,4
3,8
1,4
49 758 ₽
35 511 ₽
14 248 ₽
Закупки
7,7
7,3
-0,5
50 658 ₽
36 441 ₽
14 216 ₽
Административный персонал
12,1
16,2
4,1
48 909 ₽
35 108 ₽
13 801 ₽
Управление персоналом, тренинги
9,3
7,3
-2,0
49 884 ₽
39 339 ₽
10 546 ₽
Розничная торговля
1,8
2,6
0,8
43 350 ₽
33 406 ₽
9 944 ₽
Информационные технологии
13,3
10,1
-3,2
50 478 ₽
42 118 ₽
8 361 ₽
Безопасность
11,1
3,7
-7,4
42 510 ₽
38 712 ₽
3 798 ₽
Наука, образование
9,5
9,8
0,3
42 131 ₽
38 760 ₽
3 371 ₽