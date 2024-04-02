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За два года в Архангельской области солидно выросла зарплата

Аналитики hh.ru выяснили, что в Архангельской области конкуренция на рынке труда продолжает падать, при это у соискателей появляется отличная возможность найти работу в тех сферах, где раньше они получали отказы от компаний. 

 

На архангельском рынке труда сложился рекордный дефицит соискателей и как следствие в целом ряде сфер жители региона могут найти работу проще и быстрее, чем это было еще пару лет назад. Так, по итогам I квартала на одну вакансию претендуют 3 соискателя. Два года назад на одно рабочее место в среднем претендовали 4-5 человек. 

 

За два года процедура поиска работы и трудоустройства упростилась сразу в тринадцати профессиональных сферах. Так, почти в два раза упала конкуренция и как следствие увеличился спрос на работников в сфере финансов и бухгалтерии. Также в два раза проще стало искать работу в сфере продаж: сейчас здесь на одну вакансию приходится порядка 2,4 резюме. Аналогичная ситуация в сфере гостиничного и ресторанного бизнеса: лишь 3 резюме на вакансию. 

 

Также в рейтинг сфер почти без конкуренции за рабочие места в Архангельской области этой весной попали медицина (менее человека на рабочее место), страхование (1,3 резюме), розница (до 1,8 резюме), автобизнес (2 кандидата на место), рабочие и строительство (до 3,5 резюме на вакансию). 

 

Также за 2 года сильно упала конкуренция, и как следствие упростился поиск работы для консультантов по стратегии и инвестициям в северном регионе (сейчас на одну вакансию претендуют 6 человек, в 2022 году их было порядка 27).

 

Параллельно упрощению поиска работы в остродефицитных профессиях и сферах продолжается рост зарплат. Так, сейчас в вакансиях медицинской сферы зарплаты достигают 51 тыс. рублей, что на 19 тыс. рублей больше, чем весной 2022 года. На целых 65 тыс. рублей выросли предлагаемые зарплаты в сфере транспорта, на 58 тыс. рублей – в сельском хозяйстве. На 41 тыс. рублей выросли предлагаемые зарплаты в вакансиях для рабочих (до 88 тыс.). В данном случае динамика зарплат в вакансиях для рабочих обогнала зарплатные предложения в ИТ-сфере (здесь рост дохода за два года составил 8,3 тыс. рублей). 

 

Динамика конкуренции за работу среди жителей Архангельской области и предлагаемых зарплат за два года:

 

СФЕРА

мар.24

мар.22

Разница конкуренции за два года

мар.24

мар.22

Динамика з/п

Транспорт, логистика, перевозки

4,0

5,1

1,1

116 078 ₽

51 233 ₽

64 845 ₽

Сельское хозяйство

4,9

3,7

-1,3

120 542 ₽

62 484 ₽

58 058 ₽

Добыча сырья

5,0

4,5

-0,5

116 227 ₽

67 370 ₽

48 857 ₽

Домашний, обслуживающий персонал

5,6

8,5

2,9

82 912 ₽

41 588 ₽

41 324 ₽

Рабочий персонал

3,3

3,5

0,2

87 951 ₽

47 036 ₽

40 915 ₽

Строительство, недвижимость

3,5

3,7

0,2

80 051 ₽

49 222 ₽

30 829 ₽

Производство, сервисное обслуживание

4,4

3,7

-0,6

78 668 ₽

48 209 ₽

30 459 ₽

Автомобильный бизнес

2,1

2,6

0,5

80 022 ₽

50 286 ₽

29 736 ₽

Медицина, фармацевтика

0,8

0,8

0,0

50 734 ₽

31 708 ₽

19 026 ₽

Маркетинг, реклама, PR

24,9

26,7

1,8

50 671 ₽

32 482 ₽

18 190 ₽

Туризм, гостиницы, рестораны

3,7

6,6

2,9

45 580 ₽

28 247 ₽

17 333 ₽

Юристы

8,7

8,4

-0,3

50 616 ₽

33 907 ₽

16 709 ₽

Финансы, бухгалтерия

4,9

9,5

4,5

50 300 ₽

35 057 ₽

15 243 ₽

Продажи, обслуживание клиентов

2,4

3,8

1,4

49 758 ₽

35 511 ₽

14 248 ₽

Закупки

7,7

7,3

-0,5

50 658 ₽

36 441 ₽

14 216 ₽

Административный персонал

12,1

16,2

4,1

48 909 ₽

35 108 ₽

13 801 ₽

Управление персоналом, тренинги

9,3

7,3

-2,0

49 884 ₽

39 339 ₽

10 546 ₽

Розничная торговля

1,8

2,6

0,8

43 350 ₽

33 406 ₽

9 944 ₽

Информационные технологии

13,3

10,1

-3,2

50 478 ₽

42 118 ₽

8 361 ₽

Безопасность

11,1

3,7

-7,4

42 510 ₽

38 712 ₽

3 798 ₽

Наука, образование

9,5

9,8

0,3

42 131 ₽

38 760 ₽

3 371 ₽

 

17 апрель 08:38 | : Экономика

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