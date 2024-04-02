За два года в Архангельской области солидно выросла зарплата

Аналитики hh.ru выяснили, что в Архангельской области конкуренция на рынке труда продолжает падать, при это у соискателей появляется отличная возможность найти работу в тех сферах, где раньше они получали отказы от компаний.

На архангельском рынке труда сложился рекордный дефицит соискателей и как следствие в целом ряде сфер жители региона могут найти работу проще и быстрее, чем это было еще пару лет назад. Так, по итогам I квартала на одну вакансию претендуют 3 соискателя. Два года назад на одно рабочее место в среднем претендовали 4-5 человек.

За два года процедура поиска работы и трудоустройства упростилась сразу в тринадцати профессиональных сферах. Так, почти в два раза упала конкуренция и как следствие увеличился спрос на работников в сфере финансов и бухгалтерии. Также в два раза проще стало искать работу в сфере продаж: сейчас здесь на одну вакансию приходится порядка 2,4 резюме. Аналогичная ситуация в сфере гостиничного и ресторанного бизнеса: лишь 3 резюме на вакансию.

Также в рейтинг сфер почти без конкуренции за рабочие места в Архангельской области этой весной попали медицина (менее человека на рабочее место), страхование (1,3 резюме), розница (до 1,8 резюме), автобизнес (2 кандидата на место), рабочие и строительство (до 3,5 резюме на вакансию).

Также за 2 года сильно упала конкуренция, и как следствие упростился поиск работы для консультантов по стратегии и инвестициям в северном регионе (сейчас на одну вакансию претендуют 6 человек, в 2022 году их было порядка 27).

Параллельно упрощению поиска работы в остродефицитных профессиях и сферах продолжается рост зарплат. Так, сейчас в вакансиях медицинской сферы зарплаты достигают 51 тыс. рублей, что на 19 тыс. рублей больше, чем весной 2022 года. На целых 65 тыс. рублей выросли предлагаемые зарплаты в сфере транспорта, на 58 тыс. рублей – в сельском хозяйстве. На 41 тыс. рублей выросли предлагаемые зарплаты в вакансиях для рабочих (до 88 тыс.). В данном случае динамика зарплат в вакансиях для рабочих обогнала зарплатные предложения в ИТ-сфере (здесь рост дохода за два года составил 8,3 тыс. рублей).

Динамика конкуренции за работу среди жителей Архангельской области и предлагаемых зарплат за два года: