Архангельск вырвался в лидеры по удорожанию новостроек в СЗФО

Риелторы провели сравнительный анализ роста цен на новостройки в Северо-Западном федеральном округе и пришли к выводу – цены на новострой в столице Поморья лишь немного отстают от питерских.
Объективка: в Архангельске за год средневзвешенные цены на «первичке» взлетели почти на треть. Именно этот город теперь – самый дорогой в федеральном округе после Петербурга, 164 тыс. рублей за «квадрат» - это дороже, чем в Ленобласти. «Вторичка» здесь, кстати, прибавила не столь сильно – всего 11%.
Почти все предложение в Архангельске исходят от одного местного девелопера (входит в ТОП-20 крупнейших застройщиков страны и хорошо известен в Петербурге). Типичный лот – 50-метровая двухкомнатная квартира в строящемся ЖК с предчистовой отделкой и со сроком сдачи в 2026 году предлагается покупателям за 8,5 млн рублей.