Архангельск вырвался в лидеры по удорожанию новостроек в СЗФО

Объективка: в Архангельске за год средневзвешенные цены на «первичке» взлетели почти на треть. Именно этот город теперь – самый дорогой в федеральном округе после Петербурга, 164 тыс. рублей за «квадрат» - это дороже, чем в Ленобласти. «Вторичка» здесь, кстати, прибавила не столь сильно – всего 11%.