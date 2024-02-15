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Сто колодцев закрыли специалисты РВК-Архангельск с начала 2024 года

Для оперативного реагирования на сообщения об открытых колодцах в структуре цеха канализационной сети предприятия создана отдельная бригада. Работа в таком формате уже показала свою эффективность – скорость реагирования и объем выполненных работ увеличились по сравнению с предыдущими периодами. С начала года проверены 288 колодцев, сто – закрыты.

«Каждую зиму и весну, пока еще лежит снег, мы сталкиваемся с большим количеством открытых колодцев в разных районах города. Это связано с тем, что снегоуборочная техника при уборке и складировании снега сдвигает или повреждает крышки люков. Понимая эту проблему, мы усилили работу в данном направлении. Открытые колодцы несут серьезную опасность для жизни и здоровья людей, поэтому мы прилагаем все усилия, чтобы они были безопасными», - рассказал директор по производству РВК-Архангельск Александр Неумоин.

Архангельский водоканал просит жителей города быть внимательней на улицах и во дворах и сообщать об обнаруженных открытых или поврежденных люках. 

«По статистике, две трети открытых колодцев, сообщения о которых поступают в кол-центр нашего предприятия, это объекты других ресурсоснабжающих организаций или бесхозные. Тем не менее, водоканал всегда оперативно реагирует на заявки жителей. Мы выезжаем, проводим осмотр колодца и выставляем временное ограждение. Если колодец не находится у нас на обслуживании - передаем информацию в Единую диспетчерскую службу города. Мы осознаем опасность, которую представляют такие ловушки для людей, особенно в зимнее время, когда темно и много снега», - рассказал мастер цеха канализационной сети Олег Когут.

Сообщить об открытом люке можно круглосуточно по телефону 61-00-00, написать сообщения в нашей группе в ВК или воспользоваться специальным сервисом на главной странице нашего сайта, - сообщили в пресс-службе компании.

18 март 11:38 | : Экономика

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