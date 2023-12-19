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Антимонопольщики прищучили АЦБК за необоснованное повышение цен на продукцию

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело в отношении АО «Архангельский ЦБК». По данным регулятора, в 2023 году компания более чем на 40% подняла цены на картон и бумагу, используемые для изготовления гофрокартона. Об этом сообщает издание «Коммерсант».

Из гофрокартона производят гофротару. Ее используют в том числе для хранения и транспортировки продуктов питания, лекарственных препаратов, стройматериалов, мебели и бытовой химии.

ФАС заявила, что «Архангельский ЦБК» занимает доминирующее положение на рынке. Мониторинг ведомства показал, что c августа по ноябрь 2023 года компания увеличила цены на бумагу на 42,3 %, на картон — на 41,4%.

«Анализ данных хозяйственной деятельности показал, что установленные с сентября 2023 года цены превысили сумму необходимых расходов и прибыли. Ведомство возбудило в отношении организации дело о нарушении антимонопольного законодательства»,— говорится в пресс-релизе ФАС.

В случае установления вины «Архангельский ЦБК» грозит оборотный штраф. ФАС также направила другим крупным производителям этой продукции запросы об «обоснованности установленных цен». О каких компаниях речь, не уточняется.

Напомним, работу Архангельского целлюлозно-бумажного комбината, находящегося в управлении австрийской фирмы, контролирует Владимир Крупчак, давно проживающий за пределами России.

22 январь 11:30 | : Экономика / Скандалы

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