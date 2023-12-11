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«Без нас ходили бы пешком». «Рико» отчиталась о работе в морозы

Такой отчет представил архангельский перевозчик за период работы в новогодние каникулы:

- Свыше 545 тысяч поездок совершили пассажиры за праздничные выходные с 30 декабря по 8 января включительно.
 
 Пик пассажиропотока пришелся на 31 декабря, самым популярными маршрутами стали №№ 60, 44, 9.
 
 Несмотря на низкие температурные значения, все автобусы вышли на линию согласно утвержденному расписанию выходного дня. Процент выполнения рейсов составил 99,6 %.
 
 Ни одна машина не вышла в рейс по технической неисправности или отказа работы двигателя в сильной мороз. Работа отопительных систем была на особом контроле. Службы предприятия находились в режиме готовности и оперативного реагирования.

P.S. Просто диву даешься, когда читаешь такие комментарии о работе компании «Рико» в соцсетях: «Сегодня на останове ждал 65-го автобуса 47 мин», «Вчера 12 маршрут ждал в аэропорт у гагарина космонавтов около 45 мин и это при заявленном интервале 12-15 мин. Ехали как сельди в бочке». Кто это пишет?! Наверное, иноагенты…

10 январь 13:07 | : Экономика / Скандалы

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