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В Архангельской области конкуренция на хорошую вакансию 3,5 резюме

Сегодня в Северо-Западном федеральном округе на одну вакансию приходится 3,3 резюме, что говорит о выраженном кадровом голоде. Наиболее непросто дела обстоят в Ленинградской, Мурманской, Новгородской и Псковской области, где конкуренция за рабочие места еще ниже – менее трёх человек на рабочее место. Нормальная ситуация для рынка труда – когда на одну вакансию приходится не менее 4 - 6 активных резюме.

Уровень конкуренции за рабочие места и работников, регионы СЗФО, январь 2024 год:

Регион СЗФО

Число резюме на вакансию

 

Архангельская область

3,5

Вологодская область

3,1

Калининградская область

4,2

Ленинградская область

2,4

Мурманская область

2,6

Ненецкий АО

2,9

Новгородская область

2,7

Псковская область

2,8

Республика Карелия

3,8

Республика Коми

4,5

Санкт-Петербург

4,4

Кроме того, компании поделились оценками своего положения на рынке в 2024 году. Больше трети (38%) строят оптимистичные прогнозы. Это лучший показатель за последние три года. Так, в 2021 и 2022 годах лишь каждая десятая компания была настроена позитивно. Чаще остальных оптимистичный прогнозы строят представители малого бизнеса (46%) и корпорации (40%).

В топ-5 компаний по отраслям, позитивно настроенных на 2024 год, вошли представители финансовой сферы (47%), машиностроения (38%), услуг для бизнеса и населения (34%), строительства (27%) и FMCG (25%). Среди ИТ-компаний лишь каждый пятый представитель (23%) оценивает позитивно свое положение в новом году. 

(фото с http://nb-ugra.ru 

09 январь 08:30 | : Экономика

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