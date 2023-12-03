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Игорь Арсентьев объявил о начале сноса дома на проспекте Ленина

Этим событием глава Северодвинска поделился на своей страничке в ВК:

 - Историческое событие – прямо сейчас проходит снос дома Ленина, 5. Подрядчик начал сносить сталинки, которые приобрел на аукционе по продаже муниципального имущества в мае этого года.

 Напомню, что администрацией города также утверждена концепция архитектурно-художественного облика проспекта Ленина. Она предусматривает архитектурные особенности объектов и по данным адресам.

При строительстве и реконструкции объектов необходимо соблюдать определённые критерии –этажность, здания должны быть со скатной крышей и необходимыми элементами декорирования. Застройщику - ООО «Альмира» предложено показать проект будущей застройки, а также вынести его на обсуждение с жителями, перед тем как приступить к реализации.

23 декабрь 15:07 | : Экономика

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