Игорь Арсентьев объявил о начале сноса дома на проспекте Ленина

Этим событием глава Северодвинска поделился на своей страничке в ВК:

- Историческое событие – прямо сейчас проходит снос дома Ленина, 5. Подрядчик начал сносить сталинки, которые приобрел на аукционе по продаже муниципального имущества в мае этого года.



Напомню, что администрацией города также утверждена концепция архитектурно-художественного облика проспекта Ленина. Она предусматривает архитектурные особенности объектов и по данным адресам.

При строительстве и реконструкции объектов необходимо соблюдать определённые критерии –этажность, здания должны быть со скатной крышей и необходимыми элементами декорирования. Застройщику - ООО «Альмира» предложено показать проект будущей застройки, а также вынести его на обсуждение с жителями, перед тем как приступить к реализации.