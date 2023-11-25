Новогодний бюджет архангелогородцев вырос на 12%

Расходы среднестатистического экономически активного россиянина на празднование и январские каникулы составят почти 20 тысяч рублей.

Расходы на празднование нового года и январский отдых планирует каждый третий. Бюджет архангелогородцев за год вырос на 12% — до 19600 рублей на человека.

Женщины чаще занимаются финансовым планированием (38% против 31% среди мужчин), но их бюджеты скромнее (в среднем 16400 и 22200 рублей соответственно). Молодежь до 24 лет чаще сводит баланс денежных средств в преддверии января и рассчитывает уложиться в меньшую сумму, чем россияне старше 45 лет (14300 и 20700 руб.).

(фото с https://novorossiia.ru)