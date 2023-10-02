В Архангельске прошел семинар по управлению коммунальным хозяйством

Министерство ТЭК и ЖКХ Архангельской области провело обучающий семинар по актуальным вопросам в сфере ЖКХ. Спикером выступила генеральный директор Института управления ЖКХ, член рабочей группы Экспертного совета при Правительстве РФ по развитию жилищно-коммунального хозяйства Ирина Маликова.



Специалисты РВК-Архангельск побывали на этом семинаре, их оценка - «отлично».

Семинар в большей степени был направлен на то, чтобы снять вопросы между управляющими компаниями, ТСЖ и ресурсоснабжающими организациями в связи с последними изменениями в законодательстве, чтобы было единое мнение по начислениям, корректировкам, перерасчетам, чтобы не было бесконечных споров на тему «кто прав – кто виноват в начислениях». Четко расставлены все точки над «i», - рассказала коммерческий директор РВК-Архангельск Светлана Шадрина.



Что было полезным:



Отсутствие лицензии у УК не является основанием для прекращения ее деятельности по управлению домом, а значит, и оплатой потребляемого ресурса и других требований.



В случае, если зафиксирован отрицательный ОДН по воде и стокам (общедомовые начисления), а осуществляется переход с одной управляющей компании на другую конкретного дома, - все начисления (как с плюсом, так и с минусом) остаются за домом и, значит, их забирает на себя новая УК.



Установка общедомовых приборов учета в интересах собственников является обязанностью УК, причем сами приборы учета могут устанавливаться РСО с дальнейшим предъявлением затрат УК и ТСЖ.

Ожидается введение общероссийских стандартов по деятельности УК и ТСЖ, где в том числе будут прописаны их обязанности собирать и хранить данные по жильцам и затем передавать их в РСО по мере обновления (а не по запросу РСО). Перечень сведений, который необходимо хранить, будет прописан в стандарте. Сегодня это никак в законодательстве не закреплено. Регулирование этих отношений между УК и РСО позволяет корректно проводить начисления, в том числе по СОИ, а также дает надежду на сокращение дебиторской задолженности и сокращение ее в будущих периодах.

«Основная цель семинара – рассмотрение и обсуждение новелл в жилищном законодательстве, которые вступили силу в этом году и вступят в следующем, помощь профессиональному сообществу управляющих недвижимостью по навигации в динамично меняющемся море жилищного законодательства. А также поддержка ответственных и неравнодушных собственников жилья, председателей советов домов, председателей ТСЖ, старших по подъезду, всех тех, кто готов участвовать в управлении домом, нести ответственность за комфорт и безопасность проживания, кому необходимо владеть последней информацией в ЖКХ, - рассказала заместитель министра ТЭК и ЖКХ Архангельской области Тамара Лемешева.

- То, что подобные мероприятия крайне необходимы и востребованы, подтверждается количеством участников - 250 человек! Основное предложение в анкетах обратной связи – нужно проводить такие семинары 2-4 раза в год. Что это, если не подтверждение актуальности темы, жажды получения информации, запроса на знания о своих правах и обязанностях в жилищно-коммунальной сфере? Понимая, что информация должна быть не только актуальной, но и качественной, мы пригласили для выступления лучшего лектора, ведущего эксперта нашей страны в сфере ЖКХ, кандидата экономических наук, члена Рабочей группы Экспертного совета при П равительстве Российской Федерации по развитию жилищно-коммунального хозяйства, генерального директора ООО «Институт управления ЖКХ», Ирину Петровну Маликову. Она подготовила очень обширную информацию, профессионально ее подала, ответила на все вопросы. Столько слов благодарности в свой адрес за это мероприятие я не слышала давно. А я в свою очередь хочу поблагодарить профессиональное сообщество в сфере управления МКД за помощь в проведении семинара и вклад в просвещение и обучение».