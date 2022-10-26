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Россияне положили на инвалюту с прибором

Новости с валютной биржи мало интересуют россиян. Народный прогноз к началу января предсказывает доллару и евро рост на 11—12 рублей. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

 За курсом доллара сегодня следят 22% россиян, за курсом евро — 17%. Мужчины интересуются новостями с валютной биржи чаще женщин. Чем выше уровень дохода россиян, тем больше среди них тех, кого волнуют курсы американской и европейской валют.

 Народный прогноз предсказывает к 9 января 2023 года ослабление рубля: средние прогнозируемые курсы — 72,16 рублей за доллар и 73,45 за евро. По крайней мере, это не 80—90 рублей за у. е., которые россияне предсказывали во время пандемии, а реальность оказалась еще круче. Судя по комментариям, респонденты уверены, что относительно низкий и стабильный курс валют сегодня удерживается только благодаря финансовым интервенциям ЦБ РФ. Народный прогноз к 1 сентября не оправдался: рубль оказался сильнее.

18 ноябрь 10:54 | : Экономика

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