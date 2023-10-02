В Архангельской области работа на "удаленке" бьет рекорды

Удаленная работа продолжает бить рекорды по востребованности у работодателей. В 2023 году компании увеличили число вакансий с «удаленкой» в целом по стране до 329 000. Это составляет почти 7% от всего объёма новых рабочих мест в целом на российском рынке труда. Доля дистанционной работы в целом по стране за год выросла на 2%.

Ситуация в Архангельской области аналогичная: компании с начала года разместили более 11 400 вакансий с удаленным форматом работы. Это составляет почти 7% от всего объема предложений о работе в Архангельской области. То есть каждое 14 место работы в регионе – удаленка. За год местный бизнес нарастил долю таких вакансий с 3,4% до 7%. При этом доля приглашений на работу с удалённым форматом работы в Архангельской области за год выросла на 21%. Сейчас на одну вакансию с дистанционным форматом работы местные работодатели могут пригласить кандидатов около 50 раз.

Чаще всего работать вне офиса зовут операторов колл-центров (на эту профессию приходится 68% вакансий от всего объема, копирайтеров (54%), специалистов техподдержки (44%), страховых агентов (30%), специалистов по подбору персонала (каждая пятая или 23% вакансий), а также программистов и разработчиков (27%), а также переводчиков (28%).

При этом проще всего сейчас найти работу с «удаленкой» можно в компаниях из ИТ-сферы (40% предложений о работе здесь содержат именно условие работы вне офиса), в финансовом секторе (31%), а также в сфере образования и науки (27%), СМИ и маркетинге (14%). Кроме того, увеличили число вакансий с «удаленкой» работодатели из сферы транспорта (+2% за год), телекома (+4%).

Рейтинг вакансий с «удаленкой», Архангельская область, 2023:

Менеджер по работе с федеральными сетями, от 200 000 ₽ на руки, https://hh.ru/vacancy/85554082

Менеджер по проведению презентаций, от 50 000 до 70 000 ₽ на руки, https://hh.ru/vacancy/88339969

Диспетчер-логист, от 50 000 ₽ на руки, https://hh.ru/vacancy/89008925

Специалист по работе с клиентами, от 60 000 ₽ на руки, https://hh.ru/vacancy/88475218

Программист 1С, до 230 000 ₽ на руки, https://hh.ru/vacancy/78455889

Оператор контакт-центра / телемаркетолог в онлайн-школу, до 80 000 ₽ на руки, https://hh.ru/vacancy/88902016

Инженер-конструктор по корпусной мебели, до 150 000 ₽ на руки, https://hh.ru/vacancy/88626054

Автор работ по судостроению, до 90 000 ₽ на руки, https://hh.ru/vacancy/88094691

(фото с https://yandex.ru/q/finance/8173494530/)



