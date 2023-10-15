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Центральный рынок Архангельска ушел «с молотка» москвичам

Администрация столицы Поморья сбыла с рук Центральный рынок города (владела 100% уставного капитала), который чудесным образом часто приносил казне одни убытки.

Конкурс выиграла фирма ООО «ФОРШИП», которая смогла заплатить за поистине золотой кусок земли в самом центре Архангельска со всеми профильными постройками 121 млн рублей. У местных таких денег не нашлось… или интереса.

Объективка на покупателя:

Компания ООО "ФОРШИП" зарегистрирована 12 февраля 2007 года по адресу 163000, Архангельская область, г. Архангельск, ул. Свободы, д. 23, этаж 3, помещение 2. (Адрес в 2020 году менялся на питерский, однако был признан НЕДОСТОВЕРНЫМ)*.

Реквизиты юридического лица — ОГРН 1077847013518, ИНН 7810089144, КПП 290101001.

Уставный капитал составляет 10 тыс. руб.

Основным видом деятельности компании ООО "ФОРШИП" является "Деятельность вспомогательная, связанная с водным транспортом". Компания также зарегистрирована в таких категориях ОКВЭД как "Деятельность в области права", "Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками", "Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения", "Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления".

Управления недвижимостью и торговой деятельности в ОКВЭДах ООО "ФОРШИП" нет.

Компания ООО "ФОРШИП" по состоянию на 2022 год числилась УБЫТОЧНОЙ.

ООО "ФОРШИП" ранее в государственных и муниципальных конкурсах никогда не участвовало.

Учредитель и генеральный директор — Васильев Григорий Александрович.

*По сведениям коллег из Ассоциации «Вольное дело» ИА «Эхо севера», реальные хозяева компании «ФОРШИП» - москвичи. Ждем подробностей…


15 октябрь 11:44 | : Экономика

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