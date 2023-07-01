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Соломбальская школа № 49 стала участником проекта «САФУ – путь в профессию»

Средняя школа № 49 стала одним из 13 учреждений образования Архангельска, которые в рамках соглашения с Северного Арктического федерального университета им. М. В. Ломоносова и администрации столицы Поморья стали участниками проекта «САФУ – путь в профессию».
 
 Напомним, что в начале июля вопросы взаимодействия с университетом по профориентации школьников директор школы №49 Екатерина Беспалова обсудила с директором Центра по работе с талантливой молодежью и профориентации Светланой Загайновой и директором Высшей школы рыболовства и морских технологий САФУ Александром Чекалиным.
 
 Была проведена большая работа по подготовке необходимых документов для участия в проект «САФУ – путь в профессию». Его главная цель - это комплексное знакомство с образовательными возможностями университета, его инфраструктурой, с профессиями и специальностями, которые можно получить, обучаясь в САФУ, с перспективами последующего трудоустройства на предприятиях Архангельской области. Проект предлагает учащимся 8-11 классов пакеты профориентационных мероприятий по профилям обучения, направленные на создание условий для успешного профессионального самоопределения старшеклассников. Директор школы № 49 Екатерина Беспалова подчеркнула, что создание эффективной системы профориентации выпускников является одним из приоритетных направлений работы педагогического коллектива.
 
 - Наша школа как участник проекта сможет использовать пакеты мероприятий САФУ для включения в план реализации профориентационного минимума в различных форматах: внеурочная деятельность, воспитательная работа, взаимодействие с родителями и т.д. Возможен выезд специалистов Центра профориентации или иных сотрудников САФУ на родительские собрания, как в классы-участники проекта, так и на общешкольные для родителей учащихся выпускных классов, с целью проведения профориентационных бесед и консультаций. В перспективе возможно создания в школе профильных и предпрофильных классов морской тематики, - рассказала Екатерина Беспалова.
 
 Как отметила директор департамента образования администрации Архангельска Светлана Базанова, в проекте, поддержанном главой города Дмитрием Моревым, помимо школы № 49 принимают участие гимназии № 6 и № 25, Эколого-биологический лицей и школы № 20, 23, 30, 35, 37, 50, 68, 73, 77. Благодаря ресурсам крупнейшего на Русском Севере федерального университета у школьников есть уникальная возможность погрузиться в атмосферу будущей профессии.
 
 - Университет обладает широкими профориентационными резервами и инфраструктурой. Подписание соглашения - возможность для детей осознанно определиться с выбором профессии, получить углубленные знания в определенных областях, а также выбрать заведение для продолжения учебы, - отметила Светлана Базанова.
 
 Кстати, помимо участия в соглашения с САФУ, школа №49 готовится к подписанию соглашения о сотрудничестве с Федеральным исследовательским Центром комплексного изучения Арктики им. академика Н.П. Лаверова. Центр также активно занимается профориентацией школьников, поддерживая тех ребят, кто в будущем планирует связать свою жизнь с научной деятельностью.

24 август 10:35 | : Экономика

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