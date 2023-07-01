В Архангельске успешно завершено строительство ЖК «NEXT-2»

Администрация Архангельска выдала разрешение на ввод жилого комплекса в эксплуатацию.

ЖК «NEXT» на ул. Урицкого – ул. Романа Куликова представляет собой два дома, переменной этажности в 8, 10 и 11 этажей. Первая очередь была построена в конце 2021 года. Вторая очередь площадью 15,7 тыс. кв. м включает 231 квартиру различных планировок

Объемно-пространственная композиция комплекса соответствует окружающему контексту существующей и перспективной застройки и решена в увязке с существующей градостроительной средой, построенными ранее зданиями и, их архитектурным и художественным обликом.

Комплекс построен в рамках нового стандарта качества Э4, который объединил передовые разработки технической лаборатории Группы «Аквилон». В основе концепции – четыре принципа: энергоэффективность, экологичность, эргономика и экономия. Проект вдохновлен идеей сочетания технологичности и домашнего уюта, и рассчитан на создание комфортных условий жизни для всей семьи. Удобное расположение, инновационный подход к строительству и внимание к деталям во всём: от территории комплекса до дизайна помещений.

ЖК «NEXT» расположен в районе развитой социальной инфраструктурой и транспортной доступностью. Рядом расположены Архангельский лицей им. М. В. Ломоносова, гимназия №21 и школа №9, детсад №20 «Земляничка», поликлиника №2, Медицинский колледж, Северный Арктический федеральный университет, Дворец спорта и стадион «Буревестник». В шаговой доступности – набережная Северной Двины.

На придомовой территории выполнено комплексное благоустройство по концепции «Двор без машин», включающее создание игровой зоны с разновозрастными детскими площадками с ярким сертифицированным антитравматическим покрытием, спортивные площадки streetworkout с уличными спортивными снарядами и тренажерами, зоны отдыха. Во дворе устраиваются прогулочные дорожки, разбиваются цветники, газоны, цветущие кустарники. Территория оборудуется современной дренажной системой по технологии «Двор без луж» и энергосберегающим наружным освещением. Предусмотрена просторная гостевая автомобильная парковка.

В настоящее время отдел качества Группы Аквилон проводит внутреннюю проверку всех помещений и конструктивных элементов, а технический отдел – пусконаладку инженерного оборудования и системы «Умный дом». Приступить к передаче квартир участникам долевого строительства планируется в сентябре.

В настоящее время Группа Аквилон строит в Архангельске и Северодвинске 16 жилых комплексов общей площадью более 410 тыс. кв. м. До конца года планируется начать строительство 2 объектов общей площадью порядка 40 тыс. кв. м.



