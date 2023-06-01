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Треть архангелогородцев готовы к снижению зарплаты на новой работе

Служба исследований hh.ru, крупнейшей платформы онлайн-рекрутинга в России, провела опрос среди соискателей из Архангельской области и выяснила, готовы ли они снизить свои требования к заработной плате ради сохранения работы или ради гарантированного трудоустройства на новое место.

По данным hh Статистика, средняя ожидаемая зарплата в Архангельской области по итогам июня 2023 года составила 44 170 руб. 

31% соискателей из Архангельской области готовы согласиться на более низкую зарплату, чем указана у них в резюме, если при этом будут иметь гарантию того, что не останутся без работы. В целом по Северо-Западному ФО доля таких ответов составила 35%, а по России – 39%. 

Чаще всего пойти на снижение зарплатных ожиданий ради трудоустройства готовы представители профессиональных сфер «Информационные технологии» (51%), «Искусство, развлечения, массмедиа» и «Безопасность» (по 42%). Меньше всего таких соискателей оказалось в сферах «Медицина, фармацевтика» (всего 29%) и «Спорт, салоны красоты» (21%). 

Еще 56% соискателей из Архангельской области однозначно не готовы пойти на уступки по заработной плате, даже если снижение ожиданий будет гарантировать им сохранение текущей работы или устройство на новую. Это один из самых высоких показателей по стране. В целом по Северо-Западном ФО доля таких респондентов составила 45%, по России в целом - 44%. 

Чаще всего это представители профессиональных сфер «Спорт, салоны красоты» (сразу 57% не готовы снизить требования к зарплате), «Автомобильный бизнес» (55%) и «Строительство, недвижимость» (54%). Меньше всего таких соискателей оказалось в ИТ (32%) и сфере искусства (34%). 

Отметим, что еще 14% жителей региона затруднились дать ответ.


19 июль 09:09 | : Экономика

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