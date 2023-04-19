Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

«По Архангельской области прошелся «золотой каток»

Депутат Архангельского областного Собрания (фракция КПРФ) Леонид Таскаев анализирует состояние дел в дорожном хозяйстве региона:

- Архангельская область по итогам 2022 года заняла последнее место по качеству автодорог. Экспертами оценивался размер доли автодорог, отвечающих нормативным требованиям, и плотность дорог с твердым покрытием*. 

Несмотря на все бравурные речи, громкие обещания и бесконечные комплименты одних чиновников – другим, реальное положение дел наглядно демонстрируют приложенное к статье фото состояния дороги в Пинежском районе. 

По итогам прошлого года Архангельская область смогла «похвастаться» только 13,3% дорог, отвечающих нормативным требованиям, и показателем 29,5 по плотности дорог с твердым покрытием. По информации агентства, «в регионе нормативным требованиям отвечает 24,6% автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и всего 6,4% автомобильных дорог общего пользования местного значения» (6,4%, КАРЛ!!). При этом, у наших соседей – Кировской области, занявшей предыдущее – 84ое место, показатели лучше в разы: нормативность – 25%, плотность – 115, а в среднем по России: 52,6% и 65,1 соответственно. 

По сравнению с предыдущим годом Архангельская область «улучшила» показатель нормативности всего на 3%, а плотности – всего на 0,8 пунктов… При этом, рейтинг рассчитывался по официальным данным Росстата. Очевидно, что даже до среднероссийских показателей при поражающих своей эффективностью кадрах в правительстве Архангельской области и на местах – как до Китая пешком.

Примечательно, но в начале года Архангельскую область наградили «Золотым катком» - отраслевой наградой за высокие результаты реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги». 

При этом, в 2022 году, по данным СМИ, в Архангельской области были «построены и отремонтированы 405 километров региональных трасс», а в 2023 году в рамках нацпроекта планируется ремонт только 180 километров дорог. Остальные показатели, вероятно, «дорисуют» в отчетах, искренне недоумевая, почему несмотря на «титанические» усилия обладминистрации и регулярные бравурные отчеты, качество дорог в Поморье существенно не меняется, а «проваливаются» в регионе не только рейтинги, но и автотранспорт, не имеющий какой-либо логистической альтернативы разбитым направлениям. 

Впрочем, ниже не только в рейтингах «падать» уже некуда. И, по всей видимости, «Золотой каток» занял свое почетное место среди наград за воображаемые достижения областного правительства, которых жители Архангельской области даже не заметили.

*по данным Росстата: «плотность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием – протяженность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием в километрах, приходящаяся на единицу площади территории (на 1000 км2) Российской Федерации или субъекта Российской Федерации. Характеризует уровень развития сети автомобильных дорог».

 

06 июль 15:03 | : Экономика / Деньги

Главные новости


"Единая Россия" определилась с кандидатами на выборы в АОСД (полный список)
Внутренняя политика Поморья переходит в полное управление Ваге Петросяна

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Июль 2023 (67)
Июнь 2023 (356)
Май 2023 (340)
Апрель 2023 (350)
Март 2023 (351)
Февраль 2023 (304)


Деньги


все материалы
«    Июль 2023    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20