«По Архангельской области прошелся «золотой каток»

Депутат Архангельского областного Собрания (фракция КПРФ) Леонид Таскаев анализирует состояние дел в дорожном хозяйстве региона:

- Архангельская область по итогам 2022 года заняла последнее место по качеству автодорог. Экспертами оценивался размер доли автодорог, отвечающих нормативным требованиям, и плотность дорог с твердым покрытием*.

Несмотря на все бравурные речи, громкие обещания и бесконечные комплименты одних чиновников – другим, реальное положение дел наглядно демонстрируют приложенное к статье фото состояния дороги в Пинежском районе.

По итогам прошлого года Архангельская область смогла «похвастаться» только 13,3% дорог, отвечающих нормативным требованиям, и показателем 29,5 по плотности дорог с твердым покрытием. По информации агентства, «в регионе нормативным требованиям отвечает 24,6% автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и всего 6,4% автомобильных дорог общего пользования местного значения» (6,4%, КАРЛ!!). При этом, у наших соседей – Кировской области, занявшей предыдущее – 84ое место, показатели лучше в разы: нормативность – 25%, плотность – 115, а в среднем по России: 52,6% и 65,1 соответственно.

По сравнению с предыдущим годом Архангельская область «улучшила» показатель нормативности всего на 3%, а плотности – всего на 0,8 пунктов… При этом, рейтинг рассчитывался по официальным данным Росстата. Очевидно, что даже до среднероссийских показателей при поражающих своей эффективностью кадрах в правительстве Архангельской области и на местах – как до Китая пешком.

Примечательно, но в начале года Архангельскую область наградили «Золотым катком» - отраслевой наградой за высокие результаты реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

При этом, в 2022 году, по данным СМИ, в Архангельской области были «построены и отремонтированы 405 километров региональных трасс», а в 2023 году в рамках нацпроекта планируется ремонт только 180 километров дорог. Остальные показатели, вероятно, «дорисуют» в отчетах, искренне недоумевая, почему несмотря на «титанические» усилия обладминистрации и регулярные бравурные отчеты, качество дорог в Поморье существенно не меняется, а «проваливаются» в регионе не только рейтинги, но и автотранспорт, не имеющий какой-либо логистической альтернативы разбитым направлениям.

Впрочем, ниже не только в рейтингах «падать» уже некуда. И, по всей видимости, «Золотой каток» занял свое почетное место среди наград за воображаемые достижения областного правительства, которых жители Архангельской области даже не заметили.

*по данным Росстата: «плотность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием – протяженность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием в километрах, приходящаяся на единицу площади территории (на 1000 км2) Российской Федерации или субъекта Российской Федерации. Характеризует уровень развития сети автомобильных дорог».